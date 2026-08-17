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Žarko Radić već decenijama važi za jedno od prepoznatljivijih lica regionalne televizije, a publika ga pamti po brojnim ulogama u popularnim serijama. Ovih dana pažnju je privukao mnogo privatnijim povodom, nakon što se u Splitu pojavio u društvu dugogodišnje partnerke Estere Šimek i posetio konobu koju je otvorio njegov kolega iz serije „Kumovi“ Zdravko Vukelić.

Susret kolega zabeležen je i fotografijama koje su objavljene na Instagram stranici konobe, a uz jedan od kadrova na kojem se vide Žarko i Estera kratko je napisano: „Žare i Estera“, uz emotikon srca.

Za Radića, kojeg su gledaoci pratili u serijama „Vila Marija“, „Ruža vetrova“, „Kud puklo da puklo“ i brojnim drugim televizijskim ostvarenjima, Estera je već dugo važan deo privatnog života. Njihova priča, međutim, nije počela kao klasična ljubavna romansa.

Spojio ih je posao

Žarko i Estera upoznali su se 2007. godine, u vreme kada je glumac veliki deo vremena provodio u Rijeci, gde je bio angažovan u Hrvatskom narodnom kazalištu. Paralelno sa glumom pokušao je da se oproba i u poslovnim vodama, pa je nedaleko od pozorišta otvorio salon lepote „Set“, čije je vođenje poverio Esteri.

U galeriji pogledajte fotografije glumca Žarka Radića:

1/8 Vidi galeriju Žarko Radić Foto: instagram/zarko_radic_pravi, Milan Kolarski

Profesionalna saradnja i prijateljstvo vremenom su prerasli u bliskost, a kasnije i u emotivnu vezu koja traje godinama.

Radić je u tom periodu još formalno bio u braku sa Snežanom, sa kojom je proveo četiri decenije i dobio sinove Ognjena i Vedrana. Njihov odnos se, međutim, promenio nakon godina života na različitim kontinentima, pa su se na kraju odlučili za razvod.

Foto: instagram/zarko_radic_pravi

Četiri decenije braka

Snežanu je upoznao još tokom studija u Beogradu, a venčali su se nakon što je završio fakultet. Porodica je do 1991. godine živela u Beogradu, nakon čega su otišli u Kanadu, gde su narednih desetak godina pokušavali da izgrade novi život.

Snežana je tamo radila kao arhitekta, dok je Žarko jedno vreme radio u prodaji nameštaja. Ipak, gluma ga je ponovo povukla, pa se vremenom vratio u rodni Split i ponovo posvetio karijeri, dok su Snežana i sinovi nastavili život u Severnoj Americi.

Godine razdvojenosti učinile su svoje, a brak je na kraju završen razvodom. Mediji su svojevremeno navodili da je Snežana vest o Žarkovoj vezi sa Esterom saznala upravo iz javnosti, dok je sam glumac izbegavao da detaljno govori o odnosima iz prethodnog braka.

Kada su počele glasine da je Estera nova žena u njegovom životu, Radić je priznao da se nalazi u složenoj privatnoj situaciji, ali nije želeo da svoj emotivni život pretvara u javni obračun.

Ljubav bez venčanja

Foto: instagram/zarko_radic_pravi

Vremenom je ipak počeo otvorenije da govori o Esteri i njihovom zajedničkom životu. Iako su zajedno dugi niz godina, nikada nisu odlučili da vezu ozvaniče brakom.

„Nismo se venčali. Poslednjih godina živimo na relaciji Split – Rijeka – Zagreb, a kako oboje imamo dosta posla, Estera radi u jednoj poznatoj osiguravajućoj kući, nastojimo svaki slobodan trenutak da provedemo zajedno“, govorio je Radić svojevremeno za Story.hr.

Njihov život, kako je tada objasnio, godinama funkcioniše između nekoliko gradova, u zavisnosti od poslovnih obaveza, ali se trude da svaki slobodan period provedu zajedno.

„Oboje volimo putovanja, ali draže su nam bliže destinacije, poput Budimpešte i Rima. Čim uhvatimo slobodnog vremena, smislićemo još nešto“, rekao je tada glumac.

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