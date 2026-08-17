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Hrvatska influenserka Meri Banovac (ranije Goldašić) našla se na meti brojnih kritika zbog videa koji je objavila na TikToku, a potom ga vrlo brzo uklonila. Snimak se u međuvremenu proširio drugim društvenim mrežama, gde je izazvao burne reakcije zbog konteksta razornih požara i tragedije s kojom su korisnici povezali zvuk korišćen u videu.

Najveću buru izazvao je upravo zvučni zapis koji je influenserka upotrebila. Deo korisnika društvenih mreža ocenio je objavu potpuno neprimerenom s obzirom na okolnosti i stradale u požarima.

Situacija je brzo eskalirala, te su se na Redditu pojavili i pozivi brendovima i sponzorima s kojima Banovac sarađuje da preispitaju nastavak saradnje s njom.

Banovac je video u međuvremenu uklonila, a sada se zbog objave javno izvinila.

"Juče sam objavila video koji je bio potpuno nepromišljen i neprimeren s obzirom na tragediju koja se dogodila", napisala je na Instagram storiju.

U galeriji pogledajte fotografije Meri Banovac:

1/6 Vidi galeriju Meri Goldašić Foto: Pritnscreen

Objasnila je da je ubrzo nakon objave shvatila da je video neprikladan, te ga odmah uklonila.

"Nekoliko minuta nakon objave sama sam shvatila koliko je video neprikladan u kontekstu svega što se dogodilo i odmah sam ga uklonila", navela je.

Istakla je da joj nije bila namera da ismeva tragediju niti ljude koji su njome pogođeni.

Izvinjenje Meri Banovac nakon objave spornof videa Foto: Printscreen/ Instagram/ meri.banovac

"Nije mi bila namera da ismevam tragediju ni ljude koji su njome pogođeni, ali namera ne menja činjenicu da sam pogrešila", poručila je Banovac.

"Žao mi je. Trebalo je da razmislim pre nego što sam pritisnula ‘objavi‘", dodala je.

Spomenula i humanitarnu akciju

Banovac je u istoj objavi otkrila da je još pre objavljivanja spornog videa bilo dogovoreno da će 19. avgusta učestvovati u humanitarnoj akciji.

U galeriji pogledajte uznemirujuće fotografije razornih požara u Hrvatskoj:

1/5 Vidi galeriju Požar kod Omiša, Hrvatska, 13. i 14. avgust 2026. Foto: Zvonimir Barisin / Xinhua News / Profimedia

"Još pre ove objave dogovoreno je da ćemo 19. 8. učestvovati u humanitarnoj akciji i prikupljati sredstva za ljude pogođene požarom", napisala je.

Naglasila je da tu informaciju ne navodi kao opravdanje za svoju grešku.

"To ne navodim kao opravdanje za svoju grešku, nego zato što mi je važno da pomoć ljudima kojima je potrebna ostane ono što je ovde stvarno bitno", zaključila je.

(Kurir.rs/ Jutarnji.hr)

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