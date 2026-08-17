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Poznata manekenka Kaja Gerber, naslednica slavne Sindi Kraford, sve uspešnije gradi i glumačku karijeru. Ovih dana u žiži je javnosti zbog angažmana u seriji "The Shards" kreatora Rajana Marfija, gde deli kadar sa Homerom Girom, sinom poznatog glumca Ričarda Gira.

Ova saradnja izazvala je posebne simpatije publike budući da su Sindi Kraford i Ričard Gir bili u braku tokom devedesetih godina, pa naslednici nekadašnjeg bračnog para sada stvaraju zajednički projekat.

Pogledajte u galeriji fotografije Kaje Gerber u filmu "The Shards":

1/5 Vidi galeriju Kaja Gerber u filmu The Shards Foto: Supplied by LMK / IPA / Profimedia

Šokantno priznanje u emisiji

Ipak, tokom promocije serije u emisiji "Mitch Churi Chat Show", mladi model i glumica skrenula je pažnju javnosti prilično neočekivanom i nesvakidašnjom izjavom iz svog privatnog života. Kaja je otkrila da je tokom ranog detinjstva imala utisak da je neprirodno prate tajanstvene sile, pa danas veruje da su ti događaji bili u vezi sa neobjašnjivim pojavama.

"Rečeno mi je da sam bila zaposednuta kao dete", izjavila je Kaja, dodajući da je taj osećaj neprijatne prisutnosti trajao dugi niz godina.

Obred uz neobičan instrument

Ona je do detalja objasnila na koji način je, prema rečima onih koji su je okruživali, sprovedeno njeno "oslobađanje". Kako navodi, odrasli su koristili didžeridu – starosedelački duvački instrument iz Australije – stvarajući zvuke oko nje kako bi isterali nepoželjnu energiju.

"Svirali su didžeridu oko mene, tako su izvršili egzorcizam", ispričala je Kaja, napominjući da je ovo prvi put da o tom događaju govori u javnosti.

Glumica je dodala da su je oduvek privlačile neobične pojave, ali da se danas oseća potpuno smireno i oporavljeno od tih iskustava.

Majčinska briga i zaštita

Interesantno je da je njena majka Sindi Kraford bila veoma zabrinuta kada je Kaja 2021. godine prihvatila ulogu u ostvarenju "American Horror Story: Double Feature". Strahujući od negativnih uticaja tokom snimanja mračnih scena, Sindi joj je pre početka rada poklonila svetu vodicu.

Inače, Kaja je mlađe dete Sindi Kraford i biznismena Rendija Gerbera. Pored nje, par ima i sina Preslija, a oboje su od roditelja nasledili prepoznatljive genetske atribute i strast prema modnoj industriji.

(Kurir.rs/Eonline)

Pogledajte video: Sindi Kraford u mladosti