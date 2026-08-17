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Holivudska glumica Hejden Penetijer preminula je od posledica srčanog zastoja, usled, kako se sumnja, predoziranja u potkrovlju zgrade u Južnoj Karolini.

U hitnom pozivu upućenom službi 911 u nedelju u 13:51, dispečer je opisala Hejden, koja je u trenutku smrti imala 36 godina, kao osobu koja je doživela "srčani zastoj". Nekoliko trenutaka kasnije, drugi dispečer se čuo kako govori da se sumnja da je glumica doživela predoziranje u domu u Grinvilu. Detektivi su potvrdili za Dejli mejl da su juče popodne odgovorili na poziv službi 911 koji je uputio "poznanik" zvezde, te istakao da "ona ne reaguje".

Pogledajte u galeriji fotografije Hejden Panetijer:

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Policajci i bolničari vršili su masažu srca pokušavajući da joj spasu život. Glumica, koja je ovog petka trebalo da proslavi 37. rođendan, proglašena je mrtvom na licu mesta nešto više od 40 minuta nakon što je upućen prvi poziv službi 911, u 14:32.

Policija i mrtvozornik istražuju smrt, ali su naveli da "preliminarna istraga nije ukazala na znake nasilne smrti niti na sumnjive okolnosti". Zvezda i njen povremeni dečko, agent za nekretnine Brajan Hikerson, navodno su doleteli iz Los Anđelesa u Južnu Karolinu, odakle je on rodom, dan pre nego što je preminula.

Starateljstvo prepustila bivšem

Glumica je iza sebe ostavila 11-godišnju ćerku Kaju, a starateljstvo nad njom ranije je u potpunosti prepustila svom bivšem vereniku, ukrajinskom bokseru Vladimiru Kličku.

Zvezda je počela da glumi još kao dete, pojavljujući se u sapunicama, a zatim je stekla širu prepoznatljivost ulogom u sportskoj drami "Sećanje na Titane" iz 2000. godine sa Denzelom Vošingtonom, kao i pozajmljivanjem glasa liku Dot u Piksarovom filmu "Život buba" iz 1998. godine.

Pogledajte u galeriji Hejden Penetijer i Vladimira Klička:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Kultne uloge

Kasnije je stekla veliku slavu igrajući navijačicu Kler Benet u superherojskoj drami "Heroji", pre nego što je šest sezona tumačila lik kantry pevačice Džulijet Barns u seriji "Nešvil". Za tu ulogu zaradila je dve nominacije za Zlatni globus u kategoriji najbolje sporedne glumice, dok je njeno pevanje zabeležilo 11 ulazaka na američke Bilbordove liste najslušanijih kantri pesama.

Filmske uloge Hejden Penetijer uključuju film "Svi u borbu: Sve ili ništa" iz 2006. godine, komediju-dramu "Kroz život sa Helen", kao i uloge Kirbi Rid u ostvarenjima "Vrisak 4" i "Vrisak 62.

Potresna izjava oca

Ranije je zastupnik Hejden Penetijer potvrdio smrt, rekavši da će je porodica pamtiti kao "neopisivu svetlost" koja je donela "neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali".

Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia

U izjavi njenog oca Skipa navodi se: "Sa dubokim bolom delimo vest o tragičnom odlasku naše voljene Hejden. Bila je neopisiva svetlost i sila prirode koja je donela neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali – i milionima koji su je gledali na ekranima."

Njen otac je takođe zamolio da se porodici pruži privatnost dok "odvajaju vreme da prihvate ovaj nezamisliv gubitak".

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