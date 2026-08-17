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Viktorija Bekam i tokom odmora potvrđuje da za dobar stil nije potrebno mnogo truda. Dizajnerka je ovih dana uživala na jugu Francuske sa porodicom, a trenutak kada je luksuznu jahtu zamenila ulicama Sen Tropea iskoristila je i za još jedno izdanje koje je privuklo pažnju ljubitelja mode.

U društvu supruga Dejvida Bekama, sina Romea, njegove devojke Kim Turnbul i ćerke Harper, Viktorija je krenula u šoping, a za tu priliku odabrala kombinaciju koja savršeno oslikava ono što se danas često opisuje kao francuski šik.

Midi model sa tankim bretelama i ležernim padom uz telo izgleda elegantno bez previše truda, upravo zahvaljujući minimalističkoj silueti. Haljina je istovremeno dovoljno sofisticirana za luksuzno letovalište i dovoljno jednostavna da ne deluje prenaglašeno.

Posebno je zanimljivo što je Viktorija možda inspiraciju pronašla u sopstvenom domu. Sličnu siluetu je ranije nosila njena ćerka Harper, koja je gotovo identičan model pokazala tokom ovogodišnje Nedelje mode u Parizu.

Tašna koju bi poželele sve ljubiteljke mode

Ipak, ono što je ovoj kombinaciji dalo poseban luksuzni pečat bili su aksesoari.

Viktorija je uz satensku haljinu ponela bele cipele sa otvorenim prstima, veliki slamnati šešir i tamne naočare, dok je u ruci nosila jedan od najpoželjnijih Hermès modela – Mini Picnic Kelly.

Ova kultna tašna prepoznatljiva je po kombinaciji pletenog materijala i svetle kože, dok joj metalni detalji daju dodatnu dozu luksuza. Upravo zbog ograničene dostupnosti i statusa koji ima među kolekcionarima, Picnic Kelly spada u one modne komade koje nije nimalo lako pronaći.

Uz jednostavnu haljinu, tašna je tako postala centralni detalj celog stajlinga.

Dan kasnije usledio je potpuno drugačiji look

A ako je prethodnog dana pokazala kako izgleda minimalistički luksuz, već narednog dana Viktorija je odabrala izdanje koje je bilo mnogo odvažnije.

Na jahti je fotografisana u lepršavoj, gotovo potpuno providnoj haljini sa cvetnim dezenom, ispod koje je nosila jednostavan kupaći kostim. Uz veliki slamnati šešir i tamne naočare, ovaj look je imao izrazito mediteranski karakter i savršeno se uklopio u atmosferu letovanja na jugu Francuske.

Ipak, detalj koji je posebno privukao pažnju bila je njena jarko zelena Hermès torba.

Upadljiva boja torbe napravila je kontrast nežnoj, providnoj haljini i pokazala još jednu stranu Viktorijinog stila. Umesto da sve detalje drži u neutralnim tonovima, dizajnerka je jednom upečatljivom bojom razbila čitavu kombinaciju.

Ovaj look je ujedno još jedan dokaz da Viktorija tokom odmora ume da spoji luksuzne modne komade sa izrazito opuštenim letnjim komadima.

Tašna koju bi poželele sve ljubiteljke mode

Ipak, ono što je njenom prethodnom stajlingu dalo poseban luksuzni pečat bili su aksesoari.

Viktorija je uz satensku haljinu ponela bele cipele sa otvorenim prstima, veliki slamnati šešir i tamne naočare, dok je u ruci nosila jedan od najpoželjnijih Hermès modela – Mini Picnic Kelly.

Ova kultna tašna prepoznatljiva je po kombinaciji pletenog materijala i svetle kože, dok joj metalni detalji daju dodatnu dozu luksuza. Upravo zbog ograničene dostupnosti i statusa koji ima među kolekcionarima, Picnic Kelly spada u one modne komade koje nije nimalo lako pronaći.

Cena tašne? 77.201 evro.

Bekamovi u opuštenim letnjim izdanjima

Dok je Viktorija birala sofisticirani minimalizam, ostatak porodice odlučio se za nešto opuštenije kombinacije.

Dejvid Bekam viđen je u crnoj majici, sportskom šortsu i kačketu, dok je Harper svoj letnji izgled upotpunila dvodelnim setom sa čipkastim detaljima.

Ipak, zajedničko im je bilo jedno – svi su ostali verni nenametljivoj estetici koja savršeno odgovara atmosferi juga Francuske.

Viktorija je još jednom pokazala da luksuz ne mora da znači upadljivost. Dugačka satenska haljina, nekoliko pažljivo odabranih detalja i jedna kultna tašna bili su dovoljni da njen letnji stajling postane još jedna modna lekcija.

VIDEO: Dejvid Bekam pokazao baštu: