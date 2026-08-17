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Milan Vasić iskoristio je slobodno vreme za predah u krugu porodice. Glumac trenutno boravi u Kraljevu, gde je sa suprugom Majom i sinom Despotom proveo dan u prirodi.

Porodica je otišla na reku, gde su potražili hladovinu i uživali u sunčanom danu daleko od gradske gužve. Vasić je delić atmosfere podelio sa pratiocima na društvenim mrežama, zabeleživši opuštene trenutke sa najbližima.

Na fotografijama se vidi kako glumac drži sina u naručju, dok je njegova supruga Maja uz njih. Supružnici su pozirali zagrljeni, pokazujući koliko im prija zajednički odmor i vreme provedeno sa sinom.

1/6 Vidi galeriju Milan Vasić sa sinom Despotom na svom imanju na Kosovu i Metohiji Foto: Printscreen/ Instagram/ milanvasic_official

Venčao se i krstio sina na Kosovu i Metohiji

Milan Vasić je, podsetimo, sa suprugom organizovao venčanje na Kosovu i Metohiji, gde je i krstio sina Despota.

- Bilo je prelepo. Drago mi je da moja supruga voli Kosovo i Metohiju, kao i ja. Nikoga ne teram da mora da se ide na Kosovo, ali ona je to prihvatila i bilo je predivno - rekao je tada Milan koji je potom Despota krstio u Gračanici.

- Došli dani sreće naše, ostvario Bog mi san. Da u svetoj Gračanici krstim sina na Krstovdan. Mog detinjstva tu su staze, radosne su moje suze. Najsrećniji moj je dan, krstim sina na Krstovdan. Sine, sine, Despote, gledaj sine ove lepote. Slušaj zvona kako bruje, Kosmet ti se sine raduje - stoji u objavi koju je tada podelio Milan Vasić.

1/5 Vidi galeriju Milan Vasić i supruga Maja na proslavi prvog rođendana sina Despota Foto: Printscreen/ Instagram/ milanvasic_official

Sin prohodao na Kosovu i Metohiji

Milan je nedavno otkrio da je njegov sin napravio prve korake upravo na Kosovu i Metohiji, na dedinom imanju.

"Poželeo je da mu prvi koraci budu na Kosovu i Metohiji", napisao je ponosni tata.

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