da li će biti drugog dela?

da li će biti drugog dela?

Slušaj vest

Nastavak filma "Barbi", jednog od najvećih hitova u istoriji Warner Bros-a, doveden je u pitanje zbog zastoja u pregovorima između studija i glavnog kreativnog tima. U pregovorima su rediteljka i koscenaristkinja Greta Gervig, koscenarista Noa Baumbah, Rajan Gosling i Margo Robi, koja je producentkinja i glavna glumica.

Warner Bros. je tokom protekle tri godine dao više od šest ponuda, ali su sve odbijene. Za poslednju, koja je poslata krajem proleća, izvor iz studija tvrdi da je reč o najvećoj ponudi koju je kompanija ikada dala jednom filmskom timu i njegovim zvezdama. Drugi izvor uključen u pregovore osporava tu tvrdnju i navodi da je možda reč o rekordnom ukupnom iznosu za ceo tim, ali ne i o pojedinačnim honorarima, piše Variety.

1/8 Vidi galeriju film Barbi Foto: Warner Bros / Everett / Profimedia, Jaap Buitendijk/Warner Bros. / Hollywood Archive / Profimedia

Glavni problem su, prema izvorima, uslovi vezani za procenat od zarade. Kreativni tim traži veće honorare i značajno veće učešće u zaradi filma. Gosling navodno traži 20 miliona dolara za povratak ulozi Kena. Margo Robi je od prvog filma trebalo da zaradi oko 50 miliona dolara kroz honorar i procenat od zarade, dok je Gervig tada zaradila desetine miliona dolara.

Zanimljivo je da originalni ugovori nisu sadržali obavezu za nastavak. Gervig navodno nije želela da se unapred obaveže na drugi film, dok izvor blizak studiju smatra da Warner Bros. tada nije imao razloga da od nje traži takvu obavezu, jer je iza sebe imala svega nekoliko filmova i nije radila sa velikim franšizama. Nakon što je "Barbi" zaradila više od 1,4 milijarde dolara širom sveta, situacija se promenila.

Gervig i Baumbah već imaju ideju za nastavak, ali ne žele da otkrivaju detalje dok ne budu potpisani novi ugovori. Problem je i rok koji ističe za oko četiri meseca: ukoliko Warner Bros. do tada ne pokrene razvoj novog filma, prava na "Barbi" vraćaju se Matelu. U tom slučaju Matel ne bi mogao da koristi elemente Gervigine verzije kao osnovu za nastavak, već bi morao da pokrene potpuno novi projekat.

Zastoj predstavlja problem i za Matel, koji želi da ponovi uspeh prvog filma. Kompanija već ima dogovor sa Warner Bros.-om, ali joj je potreban kreativni tim. Prodaja Barbi lutaka, koja je porasla 2023. godine nakon izlaska filma, u međuvremenu je ponovo pala.

U celu priču mogao bi da se uključi i Dejvid Elison, ukoliko uspe u pokušaju da preuzme Warner Bros. Jedan izvor smatra da bi njegovo vraćanje Gervig i njenog tima u projekat moglo da bude među prvim potezima nakon eventualnog preuzimanja kompanije.

Predstavnici autora, glumaca, studija, Matela i agencije CAA odbili su da komentarišu pregovore.

Bonus video: