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Glumac Lazar Ristovski (73) i njegova partnerka, glumica Anica Lazić (34), rešili su da predah od poslovnih obaveza potraže daleko od gradske gužve. Par je otputovao u Grčku, gde ovih avgustovskih dana uživa u odmoru i vremenu koje konačno može da provede bez žurbe.

Lazar i Anica viđeni su tokom opuštanja pored bazena, na mestu zaklonjenom od radoznalih pogleda. Čini se da im je upravo mir bio najpotrebniji, pa su se potpuno prepustili letnjoj atmosferi i zajedničkim trenucima.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/12 Vidi galeriju Lazar Ristovski i Anica Lazić Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Uživaju daleko od gužve

Sudeći po prizorima sa odmora, glumački par nije krio bliskost. Lazar i Anica gotovo da se nisu odvajali, a nežnosti i prisnost pokazali su i tokom boravka na bazenu.

Putovanje u Grčku usledilo je nakon brojnih poslovnih obaveza, pa su dane na jugu iskoristili da uspore tempo i odmore se jedno uz drugo.

Njihova veza od samog početka privlači veliku pažnju javnosti, između ostalog i zbog razlike u godinama, ali Anica je više puta jasno stavljala do znanja da tuđe komentare ne smatra presudnim za njihov odnos.

Pogledajte u galeriji i kako Anica izgleda u kupaćem:

1/13 Vidi galeriju Anica Lazić izgleda brutalno u kupaćem kostimu Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Ne veruje u papir

Iako su već duže vreme zajedno, Anica je ranije otkrila da brak pred matičarem nije nešto čemu teži. Kako je objasnila, za nju odnos dvoje ljudi ne određuje dokument, već način na koji se partneri ponašaju jedno prema drugom.

– U papir ne verujem. Brak je za mene dogovor dvoje ljudi da će raditi u najboljem interesu onog drugog. Da će o partneru brinuti kao o delu sebe. To vam papir ne može garantovati – rekla je Anica za „Hello“.

Anica Lazić grli Lazara Ristovskog Foto: Printscreen/Instagram/anicalazicofficial

Govoreći o početku ljubavi sa Ristovskim, otkrila je i da između njih nije bilo mnogo premišljanja.

– Pogledali smo se, zagrlili, seli i razgovarali satima. Od tog dana više se nismo razdvojili. Prepoznaju se duše, nema tu pametovanja, dvoumljenja, kalkulisanja. Kada duša zove, morate se odazvati – ispričala je glumica.

(Kurir.rs/Informer)

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