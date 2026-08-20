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Hejden Penetijer se mesecima pre smrti suočavala s ozbiljnim zdravstvenim problemima, tvrde izvori bliski glumici. Zvezda serija "Nešvil" i "Heroji" navodno je trpela jake bolove u leđima, a u jednom trenutku problemi su bili toliko izraženi da je imala poteškoća s kretanjem.

Njen frizer i dugogodišnji prijatelj Erik Orelana je za Page Six ispričao da je Penetijer početkom godine imala ozbiljnih problema s leđima.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

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"Znam da je početkom ove godine imala problema s leđima", rekao je Orelana, opisujući bolove kao zaista ozbiljne.

Prema njegovim rečima, zdravstveno stanje uticalo je i na njenu pokretljivost.

"U jednom trenutku bilo joj je teško čak i da pomera noge", otkrio je.

Foto: Evan Agostini/Invision

Da je glumica imala problema s kretanjem moglo je da se vidi i u martu, kada je na aerodromu LAX fotografisana s dečkom Brajanom Hikersonom dok se kretala uz pomoć štaka. Ipak, Orelana tvrdi da se u jednom trenutku činilo kako joj se stanje poboljšava i da je bila na putu oporavka.

Međutim, bolovi u leđima navodno nisu bili jedini problem s kojim se Penetijer suočavala. Drugi izvor za Page Six tvrdi da je početkom godine povremeno delovala umorno.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

"Bila je noćna ptica i imala je mnogo toga na svojim leđima", rekao je izvor.

Prema njegovim tvrdnjama, glumica je povremeno patila i od teskobe zbog koje je uzimala lekove, a oni su, tvrdi izvor, ponekad mogli da utiču na njen govor.

Hejden Penetijer, Vladimir Kličko Foto: Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia

Nakon vesti o njenoj smrti, još jedan izvor je za TMZ takođe naveo da se glumica u poslednje vreme borila s bolovima u leđima.

Prema informacijama koje su izvori iz policije dali TMZ-u, na mestu događaja pronađen je i Narcan, lek koji se koristi za brzo poništavanje učinaka predoziranja opioidima. Kako izveštava TMZ, sprej za nos Narcan pronađen je na dušeku u stanu u kompleksu Judson Mill Lofts. Za sada nije poznato da li je Narcan upotrebljen u pokušaju da se glumicu oživi. Iz snimka poziva hitnoj službi proizlazi da je Penetijer doživela srčani zastoj, dok se u komunikaciji dispečera spominjala i sumnja na predoziranje.

Foto: STEPH / Visual / Profimedia

Nadležne službe zasad nisu utvrdile šta je dovelo do smrti glumice. Policija je navela da nema znakova koji bi upućivali na krivično delo, dok prema Kancelariji mrtvozornika okruga Grinvil na telu nisu pronađene povrede koje bi doprinele smrti.

''Obdukcija je obavljena danas. Tokom obdukcije nisu pronađeni znakovi povreda koje bi mogle da doprinesu smrti'', saopštili su iz Kancelarije mrtvozornika za Page Six.

Uzrok smrti još nije utvrđen, a istraga je i dalje u toku.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

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