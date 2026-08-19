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Brajan Hikerson bio je jedna od najkontroverznijih osoba u životu Hejden Penetijer, a njihovu gotovo osmogodišnju vezu obeležili su nasilje, hapšenja, zatvorska kazna, brojni raskidi i pomirenja, sve do zajedničkog dolaska u Južnu Karolinu dan pre glumičine smrti.

Filmska i televizijska industrija ostala je u ponedeljak užasnuta vešću o smrti Hejden Penetijer, koja je preminula svega pet dana uoči 37. rođendana.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

1/9 Vidi galeriju EVO ZAŠTO JE BIVŠA KLIČKOVA VERENICA POSLALA DETE KOD OCA: Bila na ivici SMRTI, alkoholisana i puna tableta na koje se navukla! Foto: Printscreen/Youtube/People

Zvezda serija "Heroji" i "Nešvil" pronađena je bez svesti u Grinvilu u Južnoj Karolini, nakon čega su radnici hitne pomoći pokušavali da je ožive, ali bez uspeha.

Međutim, mnogi se pitaju zašto je Penetijer uopšte bila u Južnoj Karolini, pošto je ovih dana trebalo da bude u Los Anđelesu na konvenciji D23, na kojoj Dizni predstavlja nove projekte. Odgovor je u jednoj osobi koja je s glumicom bila u turbulentnoj vezi dugoj gotovo deceniju, s više raskida.

Foto: Joe Lederer/20th Century Fox / Hollywood Archive / Profimedia

Brajan Hikerson je široj javnosti postao poznat zbog turbulentne veze s Penetijer. Njihova romansa započela je 2018, nedugo nakon njenog raskida s Vladimirom Kličkom, a tokom godina obeležile su je optužbe za porodično nasilje, hapšenja, zatvorska kazna, raskidi i ponovna zbližavanja. Samo dan pre Hejdenine iznenadne smrti ponovo su zajedno doputovali u njegovu rodnu Južnu Karolinu.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer i Vladimira Klička:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

U medijima se najčešće opisuje kao agent za nekretnine i glumac u pokušaju. Imao je manju ulogu u filmu "M.F.A." iz 2017, ali njegova glumačka karijera nikada nije dosegnula značajnije razmere.

Hejden je 2018. okončala dugogodišnju vezu s Kličkom, s kojim je dobila ćerku Kaju. Iste godine je u njen život ušao Hikerson. U avgustu 2018. zajedno su snimljeni držeći se za ruke u Zapadnom Holivudu, a izvori su tada tvrdili da su već nekoliko meseci zajedno. Veza je brzo postala ozbiljna – već u septembru Hejden je s njim otputovala u Južnu Karolinu kako bi upoznala njegovu porodicu i prijatelje.

Foto: Profimedia

Prvi znakovi problema pojavili su se vrlo brzo. Već u oktobru 2018. je policija u Južnoj Karolini intervenisala nakon dojave o navodnom porodičnom sukobu u koji su bili uključeni Hikerson i njegov otac. Prema tadašnjem policijskom izveštaju, Hejden je delovala uznemireno i alkoholisano. Hikerson je negirao da je napao oca, a njegov otac je policiji rekao da su njegove povrede posledica pada.

Situacija je postala mnogo ozbiljnija u maju 2019. Hikerson je tada optužen za porodično nasilje, a tužioci su tvrdili da je Hejden namerno naneo telesnu povredu koja je rezultirala traumatskim stanjem. Taj postupak je posle odbačen, ali time se problemi između njih nisu završili.

Foto: MiamiPIXX / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Novi incident dogodio se na Dan zaljubljenih 2020. u Vajomingu. Hikerson je ponovo završio u rukama policije nakon sukoba s Hejden, a tada se pisalo da ju je tokom svađe udario u lice. U to vreme njeni prijatelji i članovi porodice navodno su već bili ozbiljno zabrinuti zbog veze.

U julu iste godine Hikerson je ponovo uhapšen, a protiv njega je podignut niz optužbi povezanih s navodnim nasiljem nad Hejden. Među njima su bile četiri tačke za nanošenje telesnih povreda partnerki, optužba za napad smrtonosnim oružjem, prekršajna optužba za fizički napad i optužba da je pokušao da odgovori svedokinju, identifikovanu kao "Hejden P.", od učešća u krivičnom progonu.

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Penetijer je nakon tih događaja napravila nešto što dotad nije – javno je progovorila o nasilju koje je, kako je tvrdila, pretrpela u vezi. Objasnila je da svoju priču iznosi kako bi druge osobe u nasilnim vezama podstakla da potraže pomoć, a poručila je i da želi da učini sve što može kako Hikerson više nikoga ne bi povredio.

Pravni epilog stigao je u aprilu 2021. Hikerson je izjavio da se ne protivi dvema tačkama optužnice za krivično delo nanošenja povreda partnerki, te je osuđen na 45 dana zatvora. Dobio je i četiri godine formalne uslovne kazne, morao je da pohađa 52 programa vezana za porodično nasilje, da plati 500 dolara odštete, a određena mu je petogodišnja zaštitna.

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Priča se ipak nije završila njegovim odlaskom u zatvor.Nakon što je odslužio kaznu, Hejden i Brajan su ponovo viđani zajedno. Penetijer je posle objasnila da veruje kako je Hikerson "odslužio svoje" i bio spreman da potraži pomoć. Govorila je i o važnosti iskupljenja i opraštanja, povezujući to sa svojim iskustvom lečenja od zavisnosti.

U martu 2022. ponovo su završili u medijima nakon tuče ispred bara u Los Anđelesu. Hejden je posle priznala da to nije bilo njeno najbolje ponašanje niti najbolje ponašanje bilo koga ko je učestvovao. Istovremeno je naglašavala da ništa od onoga što se ranije dogodilo u njihovoj vezi nije bilo prihvatljivo. Prema Page Sixu, njihova ljubavna veza završila se 2022, ali su posle ponovo uspostavili kontakt i njihov odnos je počeo da se opisuje kao prijateljski.

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Nakon što je Penetijer u maju 2026. objavila memoare "This Is Me: A Reckoning", u kojima je detaljno opisala i nasilje u njihovoj vezi, Hikerson je ponovo javno govorio o njihovoj prošlosti. Ovoga puta nije pokušavao da prikaže celu priču kao izmišljotinu, preuzevši odgovornost za više nasilnih incidenata koje je Hejden opisala, a njenu knjigu nazvao je važnom i vrednom čitanja.

Istovremeno je otkrio koliko su njihova osećanja očito ostala komplikovana. Hejden je nazvao "najdražom osobom na svetu" i svojom "Sunday girl", objašnjavajući da nije važno s kim neko provodi subotnje veče nego s kim želi da provede celu nedelju. Ipak, priznao je da njih dvoje "verovatno ne bi bili dobri zajedno", te da bi bio "idiot" kada se ne bi povukao i dozvolio joj da ponovo procveta u karijeri.

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Ono što je posebno zanimljivo jeste da su zajedno doputovali u Grinvil, a svega dan kasnije pronađena je mrtva. Kako se navodi, muškarac je zvao 911 kako bi tražio pomoć za ženu koja nije odgovarala na nadražaje, ali on nije bio zatečen na mestu događaja kada je došla hitna pomoć.

Brajan Hikerson tako je ostao jedna od najkontroverznijih osoba u privatnom životu Hejden Penetijer. Od početne zaljubljenosti i upoznavanja njegove porodice, preko policijskih intervencija, optužbi za nasilje i zatvora, do kasnijeg oproštaja i ponovnog zbližavanja, njihov odnos je trajao u različitim oblicima gotovo osam godina.

Samo nekoliko meseci pre njene smrti Hikerson je govorio da će Hejden uvek imati posebno mesto u njegovom srcu – ali i priznao da su možda bili bolji jedno bez drugog.

(Kurir.rs/ Dnevnik.hr)

Video: Sahrana Andrije Bajića