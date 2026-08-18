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Sin legendarnog kantautora Đorđa Balaševića, Aleksa Balašević, podelio je na Instagramu emotivnu fotografiju iz porodične arhive koja do sada nije bila poznata javnosti.

Na slici nastaloj pre mnogo godina vidi se Aleksa u očevom zagrljaju, a prizor je privukao veliku pažnju njegovih pratilaca. Fotografija je još jednom podsetila koliko su uspomene na čuvenog novosadskog umetnika i dalje prisutne u njegovoj porodici.

Foto: Printscreen/instagram/balasevicaleksa

Unuk dobio njegovo ime

Aleksa je svom sinu dao ime Đorđe, po slavnom dedi, a ranije je otkrio i kako je ta odluka zapravo doneta.

– Kad smo saznali da smo trudni, bili smo presrećni. Danas se prave ti događaji, oko pola, roze-plavi baloni, ali te stvari kod nas nisu bitne. Našalio sam se i rekao: „Hvala Bogu, nisam Omega Balašević, poslednji Balašević koji treba da prima subvencije kao poslednji Balašević, za ugroženu vrstu“. Bila je to i ogromna odgovornost. Posle nekog vremena kada smo saznali pol, mislim da se tu Vera najviše obradovala, jer je ona mazila stomak i govorila: „To je moj bata“ – ispričao je Aleksa.

Pogledajte u galeriji kako izgleda imanje Balaševića:

1/9 Vidi galeriju Imanje Balaševića Foto: Printscreen/Instagram/olivera.balasevic

Iako danas njegov naslednik nosi ime Đorđe, Aleksa je priznao da u početku nije bio zagovornik te ideje. Želeo je da dečak dobije svoje ime, ali su žene u porodici imale drugačiji plan.

„Nisam bio za to“

– Moram da priznam, ja nisam bio za to, ja sam bio da ima svoje ime. Međutim, u skupštini, u kojoj nisam većina, i mama, sestre i žena su bile za to da bude Đorđe. Pošto sam izgubio većinu na skupštini morao sam da budem deo te rezolucije – rekao je kroz šalu.

Ime, međutim, u porodici Balašević nosi još dublju simboliku, jer se prenosi kroz generacije.

Olivera Balašević čestitala rođendan sinu Aleksi Foto: Printscreen/Instagram/olivera.balasevic

– Dobio je ime po dedi, ali i čukundedi. Đole je dobio ime po svom dedi, moj mali Đole je dobio isto ime po svom dedi. Ovo je treći Đole Balašević u ovoj ravnici i nadam se da će kao i moj pradeda, ali moj tata od komšiluka, pa do ostatka sveta biti prihvaćen kao i oni – rekao je Aleksa Balašević.

(Mondo)

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