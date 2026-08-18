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Roman Polanski 18. avgusta, slavi 93. rođendan, ali datum koji bi mogao da bude povod za osvrt na jednu od najdužih i najnagrađivanijih filmskih karijera ponovo ga vraća događaju koji mu je zauvek promenio život. Reditelj je rođen 18. avgusta 1933. u Parizu, a njegovu biografiju, pored filmova, obeležile su tragedije, kontroverze i slučajevi koji ga prate više od pola veka.

Samo nekoliko dana pred njegov rođendan Netfliks je objavio dokumentarnu seriju „Conversations with a Killer: The Charles Manson Tapes“, koja kroz do sada neobjavljene zatvorske razgovore Čarlsa Mensona, arhivske snimke i svedočenja ljudi iz njegovog okruženja ponovo otvara jedan od najmračnijih zločina u istoriji Holivuda. Među njima je i ubistvo Polanskijeve supruge, glumice Šeron Tejt.

Pogledajte u galeriji njene fotografije:

1/6 Vidi galeriju Šeron Tejt ubili su članovi sekte u 8. mesecu trudnoće Foto: THA / Alamy / Profimedia, CSU Archives Collection / Everett / Profimedia, COLUMBIA PICTURES - Album / Album / Profimedia

Noć koja mu je promenila život

Bio je avgust 1969. godine. Polanski se nalazio u Londonu i trebalo je nekoliko dana kasnije da se vrati u Los Anđeles. U njihovoj kući u Benedikt kanjonu bila je Šeron, tada u osmom i po mesecu trudnoće, koja je čekala njihovo prvo dete.

U noći između 8. i 9. avgusta članovi Mensonove „Porodice“ upali su na imanje. Pored Šeron Tejt, ubijeni su Džej Sebring, Vojćeh Frikovski, Ebigejl Foldžer i osamnaestogodišnji Stiven Parent. Polanski je u trenutku masakra bio hiljadama kilometara daleko.

Pogledajte u galeriji njihove zajedničke fotografije:

1/5 Vidi galeriju Roman Polanski, Šeron Tejt Foto: Profimedia

Detalji zločina i danas izazivaju jezu. Obdukcija je pokazala da je Šeron zadobila 16 uboda nožem, a mrtvozornik je na suđenju svedočio da je još bila živa kada je konopac kojim je bila vezana prebačen preko grede u dnevnoj sobi. Uzrok smrti bilo je masivno krvarenje izazvano višestrukim ubodnim ranama.

Od žrtve tragedije do čoveka pod sumnjom

Ubistva su izazvala paniku u Holivudu, a u prvim nedeljama istrage niko nije znao ko stoji iza masakra. U atmosferi glasina i nagađanja sumnje su se okretale na različite strane, a Polanski se po povratku našao i pod lupom istražitelja i medija.

Za čoveka koji je upravo izgubio trudnu suprugu sve se pretvorilo u gotovo nestvarnu potragu za odgovorom na jedno pitanje – ko je i zašto ušao u njihov dom.

Tek nekoliko meseci kasnije istraga je dovela do Čarlsa Mensona i njegovih sledbenika. Menson nije lično učestvovao u ubistvu Šeron Tejt, ali je tužilaštvo dokazalo da je bio pokretač zločina i da je svojim sledbenicima naredio ubistva. Osuđen je 1971. godine.

Čarls Menson Foto: CSU Archives Collection / Everett / Profimedia

Novi Netfliksov dokumentarac sada, 57 godina kasnije, slučaj ponovo posmatra kroz glas samog Mensona. Serija donosi deo od čak 137 telefonskih razgovora koje je tokom poslednjih devet godina života vodio iz zatvora sa penzionisanim detektivom, a koji ranije nisu bili dostupni javnosti.

Tragedija koja se ponovila

Ubistvo trudne Šeron imalo je za Polanskog i jezivu ličnu paralelu.

Kao dete preživeo je Holokaust. Njegova majka deportovana je u Aušvic, gde je ubijena, a Polanski je mnogo kasnije saznao da je u trenutku smrti bila trudna. Nekoliko decenija kasnije ostao je bez supruge koja je takođe čekala dete.

Uprkos svemu, Polanski je nastavio da snima. Iza njega su filmovi poput „Rozmarine bebe“, „Kineske četvrti“, „Pijaniste“ i „Oficira i špijuna“, a za „Pijanistu“ je dobio Oskara za najboljeg reditelja. Ipak, njegovu karijeru već decenijama nije moguće odvojiti od drugog slučaja koji je potpuno promenio način na koji javnost posmatra njegovo ime.

Bekstvo koje traje decenijama

Foto: Paramount Pictures - Penthouse V / AFP / Profimedia

Polanski je 1977. godine u Los Anđelesu optužen po više tačaka u slučaju tada trinaestogodišnje Samante Gejmer. U okviru sporazuma sa tužilaštvom priznao je krivicu za nezakonit seksualni odnos sa maloletnicom, a potom je proveo više od 40 dana na psihijatrijskoj evaluaciji u zatvorskoj ustanovi.

Pre nego što mu je izrečena konačna kazna, 1978. pobegao je iz Sjedinjenih Država u Evropu. Od tada se nije vratio u SAD i američki slučaj protiv njega nikada nije dobio konačan sudski epilog.

Foto: IFA Film / United Archives / Profimedia

Kasnije je život nastavio u Evropi, a 1989. godine oženio se francuskom glumicom Emanuel Senje, sa kojom je dobio dvoje dece.

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