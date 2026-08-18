Slušaj vest

Čuveni holivudski lepotan Patrik Svejzi slavu je stekao kultnim filmom "Prljavi ples". Preko noći je postao najpoželjniji dasa u Holivudu, a uloge su mu se nudile na tacni.

Nažalost, da slava ima i mračne stvari ubrzo je bilo jasno kao dan. Svejzi je imao velikih problema sa alkoholom, a situacija se dodatno pogoršala nakon što mu se sestra ubila. Tada je i prvi put potražio profesionalnu pomoć kako bi mogao da nastavi da se bavi glumom.

Dženifer Grej i Patrik Svejzi u filmu Prljavi ples Foto: KPA Press / Eyevine / Profimedia

Međutim, u godinama koje slede, Svejzi je više puta završio na rehabilitaciji. Na sve to, bio je i strastveni pušač, te je znao da konzumira i po nekoliko paklica dnevno, što je trajno oštetilo njegovo zdravlje, a kasnije i dovelo do raka pankreasa.

Patrik Svejzi, Lisa Niemi Foto: Lisa Rose / Zuma Press / Profimedia

Uz njega je, do poslednjeg dana, bila supruga Lisa Niemi sa kojom se venčao još davne 1975. godine. U braku su proveli preko decenije, a zanimljivo je da je 14 godina stariju Lisu upoznao još kada je imao samo 18. Ona je uzimala časove plesa od njegove majke.

Svejzi je bio lud od ljubavi za njom, a Lisi je posvetio i jedan od svojih najvećih hitova "She' s like a wind".

Nažalost, iako se glumac do kraja života trudio da pokaže koliko je jaka njegova ljubav sa suprugom, u javnosti su kružile druge priče.

Nakon što se razboleo, pronela se priča da je navodno bio u kućnom pritvoru, te da je Lisa bila i nasilna, da ga je varala,i pustila da umre sa 40 kg, u najgorim mukama, prljavštini i bolovima.

Patrik Svejzi sa suprugom Lisom Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Ko je pokrenuo priče?

Glavni izvor ovih optužbi bili su pojedini članovi Svejzijeve porodice, pre svega njegov brat Šon Svejzi, kao i rođaci i bliski prijatelji koji su davali izjave za medije. Oni su javno optuživali Lisu Nemi da ga je tokom borbe sa bolešću zanemarivala, mentalno i fizički zlostavljala, pa čak i da mu je zabranjivala da viđa svoju majku Patsi.

Haos u javnosti napravio je niz tekstova tabloida The National Enquirer sa izjavama anonimnih izvora i članova porodice u koji su tvrdili da je glumac proveo poslednje mesece u "horor uslovima", da je ostavljan sam u sopstvenim fekalijama i urinu, da ga je supruga udarala i grebala, te da ga je držala kao "zatvorenika" na njihovom ranču.

Patrik Svejzi Foto: FAME PICTURES / Backgrid USA / Profimedia

Šta je pozadina priče?

Pozadina ovih optužbi leži u dubokom porodičnom raskolu oko imovine i nasledstva. Svejzi je nedugo pre smrti promenio testament i celokupno imanje procenjeno na oko 40 miliona dolara ostavio isključivo svojoj supruzi Lisi Nemi, sa kojom je bio u braku više od 30 godina. Njegova braća, sestra i šira porodica ostali su bez bilo kakvog dela nasledstva.

Lisa je sve ove optužbe kategorički odbacila kao gnusne laži i pokušaj orkestriranog blaćenja kako bi se osporio testament.

Njenu priču potvrdili su i Svejzijevi negovatelji i bliski prijatelji, koji su naveli da je Lisa bila uz njega sve vreme i da se o njemu brinula u najtežim trenucima uznapredovalog raka.

Potez udovice razbesneo sve

Ipak, jedan potez udovice Lise Nemi ostavio je javnost u šoku, te još jednom pokrenuo talas sumnji u to šta je istina. Malo nakon Svejzijeve smrti, Lisa je prodala njihov čuveni ranč u Kaliforniji, a potom i lične predmete glumca na aukciji, uključujući i njegovu jaknu iz filma "Prljavi ples". To je izazvalo ogroman bes i revolt među Svejzijevim rođacima, ali i fanovima širom sveta.

Pet godina nakon glumčeve smrti, udala se za juvelira Alberta DePriska, a upoznali su se preko zajedničkih prijatelja na jednoj proslavi 2012. godine.

Lisa je u medijima često isticala da je i dalje čuva uspomenu na Patrika i da je dugo imala osećaj krivice što ponovo voli, ali da je od njegove porodice, pre svega Patrikove majke Petsi, dok je bila živa, dobila blagoslov da nastavi sa svojim životom.

VIDEO: Andrija Milosević otkrio šta je Kusturica tražio od njega: