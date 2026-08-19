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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Paše nagađaju ko će biti novi veliki vezir Foto: Promo

Sadržaj 34. epizode

Murat-paša se vraća sa vestima o pregovorima sa austrijskim carem Rudolfom i predaje Ahmedu zapisnik sa uslovima mira. Međutim, posle vesti o ubistvu velikog vezira, sultan odlučuje da se odmah vrati u prestonicu, gde se suočava sa posledicama događaja koji su se odigrali tokom njegovog odsustva. U međuvremenu, Kosem nastoji da pronađe način da se osveti sultaniji Safije, dok njeni ljudi pokušavaju da pronađu njenu tajnu riznicu.

Kosem u Staru palatu šalje Dženet-kalfu sa porukom i poklonom za Safije, koji je šokirao sultaniju i Bulbul-agu i doveo ih do očaja.Dok Dženet ne zna da li će živa izaći iz Stare palate,Kosem je odlučna da u nameri da sultanija Fahrije bude kažnjena i ne odustaje od toga da je izvuče iz tekije, dok istovremeno neko prisluškuje njene poverljive razgovore koje vodi u svojim odajama.

Kosem upozorava sultaniju Fahrije da če biti kažnjena Foto: printscreen/youtube/Muhteşem Yüzyıl: Kösem

U tekiji Šahin Giraj razgovara sa Fahrije i pokušava da je uveri da je njegov brat Mehmed nije izdao. Kosem saznaje za Šahinov susret sa Fahrije i upozorava je da to neće proći bez posledica. Dok se sukob između dve sultanije zaoštrava, Safije upozorava Fahrije da ne potcenjuje Kosem i da je tekija jedino mesto na kojem je trenutno bezbedna.

Po povratku u prestonicu, Sultan Ahmed razgovara sa Derviš-pašom o smrti Lala Mehmed-paše. Derviš i dalje tvrdi da je nevin i da je sve bila nameštaljka, ali Ahmed otkriva da zna da je upravo on odveo Fahrije u tekiju, čime njegovo poverenje u najbližeg vezira dolazi u pitanje. Istovremeno, Hadži-aga je na pragu da otkrije veliku tajnu koja može da uništi mnoge živote.

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