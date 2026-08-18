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Glumica Hejden Panetijer je bila sa svojim dečkom Brajanom Hikersonom kada je preminula.

Prema navodima Policijske uprave Grinvila, glumica je pronađena u „besvesnom stanju“ u jednoj kući u Grinvilu, u Južnoj Karolini, u nedelju, 16. avgusta oko 13:50 časova po lokalnom vremenu. Kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil navela je u saopštenju da su spasioci i Hitna pomoć započeli mere „napredne kardijalne reanimacije“. „Međutim, napori reanimacije nisu bili uspešni i osoba je proglašena mrtvom u 14:32 časa“, stoji u saopštenju. Imala je 36 godina.

Foto: Joe Lederer/20th Century Fox / Hollywood Archive / Profimedia

Izvor iz policije navodi za časopis Pipl da je Hikerson bio sa Panetijerevom u trenutku njene smrti. Nije jasno da li je on pozvao hitnu pomoć (911). Portparol Policijske uprave Grinvila prethodno je izjavio da je „poznanik gđe Panetijer uputio poziv broju 911“. Isti portparol je takođe napomenuo da „preliminarna istraga nije ukazala na bilo kakve znake nasilne smrti niti sumnjive okolnosti“.

Prema audio-snimku poziva koji je pribavio Pipl, zvaničnici su viđeni kako raspravljaju o „predoziranju“ i „srčanom zastoju“ u vreme smrti Panetijereve. Zvanični uzrok smrti nije objavljen. Mrtvozornik je potvrdio da je obdukcija završena u ponedeljak. Panetijereva je poslednji put viđena sa Hikersonom u martu na Međunarodnom aerodromu u Los Anđelesu. Prvi put su dovedeni u vezu 2018. godine. Ona je kasnije taj period opisala kao „veoma mračan i komplikovan period u mom životu“, jer se u tajnosti borila sa zavisnošću od alkohola i opijata.

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„Želela sam da se provodim, želela sam da radim sve što ne bi trebalo. Gluma je bila moj život, ali sam se osećala tako loše u svojoj koži da sam izgubila poverenje u sebe. A to je veoma štetno. Ideja da nemam nikakvu odgovornost bila mi je veoma privlačna u to vreme“, rekla je za Pipl 2022. godine. Tokom njihove veze, Hikerson je hapšen više puta, uključujući optužbe za nasilje u porodici 2019. i 2020. godine.

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Panetijereva je izdala saopštenje nakon njegovog hapšenja 2020. godine po osam optužbi za nasilje u porodici. „Izlazim u javnost sa istinom o onome što mi se dogodilo u nadi da će moja priča osnažiti druge u nasilnim vezama da potraže pomoć koja im je potrebna i koju zaslužuju“, rekla je tada. „Spremna sam da uradim svoj deo kako bih se uverila da ovaj čovek više nikada nikoga ne povredi.“

Hikerson se 2021. godine izjasnio da ne osporava krivicu po dve krivične tačke za nanošenje povreda partneru, u vezi sa hapšenjem iz 2020. Osuđen je na 45 dana zatvora, četiri godine uslovne kazne, 52 časa edukacije o nasilju u porodici, 500 dolara odštete i petogodišnju zabranu prilaska.

U zatvoru je proveo 13 dana. Ostale optužbe su odbačene, dok je slučaj iz 2019. godine odbačen ranije. Dve godine kasnije, 2022. godine, Panetijereva je u intervjuu za Pipl govorila o saopštenju koje je dala 2020. godine: „I dalje se osećam isto. Ništa od toga nije u redu. Ali želim da budem sigurna da svi znaju da je svaka osoba koja prođe kroz tako nešto na svom ličnom putu. Ne postoje dve potpuno iste situacije.“

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia



Otkrila je da se ponovo povezala sa Hikersonom kao prijatelj. „Ništa od toga nije u redu i želim da budem sigurna da svi to znaju“, rekla je o njegovom ponašanju. „Ali otvorena sam za ljude koji su spremni da potraže pomoć i da se iskupe. On je išao na lečenje i odslužio je svoju kaznu. Pokušavam da živim u duhu praštanja.“ „Pokušavam da živim u duhu razumevanja“, dodala je. „Mislim da je [Brajan] odslužio svoje i da je bio spreman da prihvati pomoć. Razmišljam o stvarima koje sam uradila u svom životu, a koje su mi ljudi oprostili. Iskpljenje je veoma važna stvar koju naučite na lečenju i to vam daje veliki unutrašnji mir.“ Predstavnik Hejden Panetijer potvrdio je vest o njenoj smrti za Pipl 16. avgusta.

Foto: Profimedia



„Sa dubokom tugom delimo vest o tragičnom odlasku naše voljene Hejden“, rekao je njen otac, Alan Panetijer, u saopštenju. „Bila je neverovatna svetlost i sila prirode koja je donela neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali i milionima koji su je gledali na ekranima.“ Njen bivši verenik, ukrajinski bokserski šampion Vladimir Kličko, sa kojim ima jedanaestogodišnju ćerku Kaju Evdokiju Kličko, napisao je na Instagramu da je Panetijereva „napustila ovaj svet daleko prerano“.



„Hejden je, iako više nije bila moja partnerka, bila važan deo mog života i majka naše ćerke Kaje. Izgradila je neverovatnu karijeru kroz neizmeran talenat, dok se istovremeno suočavala sa mračnijim stranama veoma zahtevne industrije. Ništa neće izbrisati vreme koje smo proveli zajedno niti mesto koje je imala u našim životima.“



„Našoj ćerki Kaji uvek ću govoriti o njenoj majci sa poštovanjem i pobrinuću se da zapamti kakva je osoba bila“, napisao je.