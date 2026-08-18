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Glumica Filida Lo, majka Eme Tompson, preminula je u 94. godini. U saopštenju njenog menadžera Džekija Lega objavljeno je da je ova veteranska zvezda pozorišta i ekrana „preminula izuzetno mirno kod kuće, okružena celom svojom porodicom“.

Filida, rođena u Glazgovu, studirala je u čuvenoj školi teatra „Old Vik“ u Bristolu, gde je upoznala svog supruga, glumca Erika.

Par se venčao 1957. godine i dobio dve ćerke, glumice Emu i Sofi. Filidina unuka, glumica Gaja Vajs — Emina ćerka — oglasila se na svom Instagram profilu kako bi joj odala počast.

Foto: Sue Moore/Hogan Media / Shutterstock Editorial / Profimedia

U međuvremenu, Erik je preminuo 1982. godine u 53. godini od posledica srčanog udara. Dvadesetšestogodišnjakinja je napisala: „Počivaj u miru, kraljice moja“, uz emotikon crvenog srca. Jedan obožavalac je napisao na mrežama: „Tužno je pročitati da je Filida Lo preminula.

Filida je ostvarila uloge u mnogim sjajnim delima tokom osam decenija, kao i u adaptaciji dela Stig sa otpada iz 2002. godine, koja je snimana blizu mog rodnog kraja. Moje misli su sa njenim ćerkama Emom i Sofi i ostalim voljenima.“ Drugi je dodao: „Počivaj u miru, Filida Lo. Veoma tužna vest. Očigledno je bila neizmerno voljena zbog svog glumačkog rada, ali sam takođe voleo da je slušam kako priča o Čarobnom vrtuljku, bila je veoma duhovita.“

Treći je podelio: „Filida Lo, majka Eme i Sofi Tompson, nažalost je preminula. Počivaj u miru, kraljice. Šaljem svu svoju ljubav njenoj porodici.“

Filida se proslavila šezdesetih godina prošlog veka, pojavljujući se u serijama Beležnica doktora Finlija i Dikson iz Dok Grina.

Takođe je ostvarila zapažene pozorišne uloge, poput one u kojoj je glumila pored Aleksa Ginisa u produkciji drame Džona Mortimera Putovanje oko mog oca 1971. godine. Glavne filmske uloge počela je da dobija osamdesetih godina.

Filida se pojavila pored ćerke Eme u filmu Piterovi prijatelji, koji je režirao Emin tadašnji suprug Kenet Brana, a potom ponovo u filmu Mnogo buke ni oko čega.

Foto: Myung Jung Kim / PA Images / Profimedia