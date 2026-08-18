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Tom Holand bi mogao da zaradi više od 100 miliona dolara za glavnu ulogu u globalnom hitu kompanija Sony i Marvel, filmu „Spajdermen: Novi dan“, što je ogroman honorar koji ga svrstava među najbolje plaćene glumce Holivuda. To je dodatno impresivno ako se uzme u obzir da je Holand već ove godine zaradio i od svog drugog globalnog hita, filma „Odiseja“.

Prema informacijama troje ljudi upućenih u Holandov ugovor, glumac je unapred dobio najmanje 20 miliona dolara, što je za 10 miliona više nego za njegov prethodni film o Spajdermenu. Uz bonuse vezane za zaradu filma, njegov ukupan prihod mogao bi da premaši 100 miliona dolara, dok je „Spajdermen: Novi dan“ prešao svetsku zaradu od dve milijarde dolara, piše The Wrap.

Foto: Hugo Ortuno / Zuma Press / Profimedia

Još je zanimljivije to što Holandov procenat od zarade filma nema gornju granicu, odnosno ne postoji maksimalan iznos koji može da zaradi. Jedan od izvora naveo je da će Holand „zaraditi najmanje“ 100 miliona dolara, ali nije želeo da otkrije koliko bi konačan iznos mogao da dostigne.

Za 30-godišnjeg Holanda ovo je izuzetan skok u zaradi. Za svoju prvu ulogu Spajdermena, u filmu „Kapetan Amerika: Građanski rat“ iz 2016. godine, dobio je svega 250.000 dolara. U narednim godinama izgradio je status jednog od omiljenih glumaca koji su tumačili Pitera Parkera, pojavljujući se u samostalnim filmovima o Spajdermenu, ali i u drugim ostvarenjima Marvelovog filmskog univerzuma.

Njegov honorar rastao je iz filma u film. Za „Spider-Man: Homecoming“ iz 2017. godine zaradio je 500.000 dolara, za „Spider-Man: Far From Home“ iz 2019. četiri miliona, dok je za „Spider-Man: No Way Home“ iz 2021. godine dobio 10 miliona dolara.

Povratak u ulozi Spajdermena zahtevao je značajno povećanje honorara, budući da je njegov prethodni ugovor sa Sonyjem i Marvelom istekao nakon „No Way Home“.

Tom Holand u filmu "Spajdermen: Novi dan" Foto: Printscreen/Youtube

Holandovi agenti Endru Danlap, Džejms Farel i Lijam Bakli, kao i advokat Robert Ofar, učestvovali su u pregovorima o novom ugovoru.

„Spajdermen: Novi dan“, u režiji Destina Danijela Kretona, ostvario je ogroman uspeh na bioskopskim blagajnama. Tokom prvog vikenda prikazivanja širom sveta zaradio je 932 miliona dolara, dok je sa 360 miliona dolara oborio rekord za najveće otvaranje u istoriji američkih bioskopa. Samo nekoliko dana kasnije premašio je milijardu dolara globalne zarade, a ukupna zarada sada je veća od dve milijarde dolara.

Film je dobio najbolje kritike za jedan Marvelov naslov u poslednjih nekoliko godina. Holand je ranije govorio o želji da se priča o Spajdermenu u četvrtom filmu razvije u zrelijem i ličnijem pravcu, a čini se da se ta odluka isplatila – i to doslovno.

Kada je prvi put dobio ulogu Spajdermena, Holand je sa Sony Pictures-om i Marvel Studios-om potpisao ugovor za šest filmova. On je obuhvatao tri samostalna filma o Spajdermenu, koje je producirao i distribuirao Sony, kao i nekoliko pojavljivanja u filmovima Marvel Studiosa koje je distribuirao Dizni.

Zendeja i Tom Holand na promociji filma "Spajdermen: Novi dan" u Londonu Foto: GoffPhotos.com / Goff Photos / Profimedia

„Spajdermen: Novi dan“, nije prvi put da Holand ima pravo na bonuse vezane za zaradu filma. Glumac Tom Holander je 2024. godine u emisiji „Late Night with Seth Meyers“ ispričao kako je greškom dobio ček namenjen Tomu Holandu za film „Avengers: Infinity War“. Kako je tada rekao, nije bila reč o njegovoj plati, već o prvom bonusu od zarade na bioskopskim blagajnama, koji je iznosio sedmocifrenu sumu.

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