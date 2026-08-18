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Tursko-nemačka glumica Merjem Uzerli, koju je domaća publika zauvek zapamtila po ulozi neustrašive sultanije Hurem u hit-seriji "Sulejman Veličanstveni", proslavila je 12. avgusta 44. rođendan u krugu najbližih, a tim povodom podelila je emotivnu objavu na društvenim mrežama.

Uvek nasmejana i zanosna, Merjem Uzerli objavila je niz fotografija sa slavlja, a pažnju pratilaca posebno je privukla njena upečatljiva i topla poruka posvećena prolaznosti vremena, zahvalnosti i unutrašnjem miru.

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Merjem Uzerli kao Hurem sultanija Foto: Profimedia

Zahvalnost pre svega

Zanosna glumica, koja i danas privlači pažnju svojim besprekornim izgledom, podelila je trenutke sa proslave uz reči koje su oduševile njene brojne obožavaoce širom sveta.

"Srećan mi rođendan. Neizmerno sam zahvalna Bogu što mi je podario još jednu godinu… Hvala vam svima od srca na pozivima, rođendanskim porukama, lepim željama i ogromnoj ljubavi", poručila je.

Merjem poslednjih godina najviše uživa u majčinstvu i mirnijem porodičnom životu sa ćerkama Larom i Lili Koi, dok njeni obožavaoci širom sveta nisu štedeli na komplimentima. Isticali su da glumica izgleda besprekorno i da sa godinama zrači posebnom zrelošću i lepotom.

(Kurir.rs/ tportal)

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