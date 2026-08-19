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Čarls Spenser se sprema da objavi knjigu o svojoj svetski poznatoj i voljenoj sestri, princezi Dajani.

Predstojeće izdanje, pod naslovom "Labudova pesma: Dajana, moja sestra", biće objavljeno 22. septembra i ispričaće priču o životu ove članice kraljevske porodice iz perspektive njenog jedinog brata, inače nagrađivanog autora i istoričara, kako se približava 30. godišnjica Dajanine pogibije u saobraćajnoj nesreći u Parizu, 31. avgusta.

princeza Dajana Foto: parkerphotography / Alamy / Profimedia

Knjiga će označiti prvi put da deveti grof Spenser (62) otvoreno i detaljno govori o svojoj sestri, navodi se u saopštenju za javnost.

„Cilj ove knjige je da ispriča istinu o Dajani iz perspektive njenog brata, baš kao što sam pokušao da učinim dok sam govorio na njenoj sahrani“, rekao je Spenser u saopštenju. „Kao i u svom posmrtnom govoru, želim da govorim u Dajanino ime i da to učinim na otvoren i pozitivan način.“ Spenser je dodao da je odlučio da napiše knjigu nakon što je bio preplavljen zahtevima za intervjue o Dajani kako se približava godišnjica njene tragične smrti.

Foto: JEFF OVERS / AFP / Profimedia

„To me je ubedilo da konačno napišem sopstvene misli i sećanja, jednom zauvek, umesto da mi bude neprijatno dok iznova čitam mišljenja drugih, od kojih se mnoga zasnivaju na neistinama koje su s vremenom prihvaćene kao činjenice“, rekao je on.

Deveti grof Spenser opisao je svoju sestru kao „jedinstvenu, dinamičnu ličnost, punu ljubavi, harizme i samosumnje, koja je živela život punim plućima i ostavila svet daleko boljim mestom, uprkos tome što je napustila scenu tako mlada“.

Spenser je izrazio nadu da će knjiga biti zanimljiva „mnogima koji i dalje neguju sećanje na Dajanu iz vremena kada je bila živa“.

„Bilo bi mi izuzetno drago ako bi oni koji su bili premladi da je pamte na vrhuncu njene slave – nakon čitanja ovoga – osetili da zaista 'razumeju' ko je ona zapravo bila“, rekao je.

Dajanini sinovi, princ Vilijam i princ Hari, imali su 15, odnosno 12 godina kada je njihova majka poginula. Knjigu Labudova pesma: Dajana, moja sestra objaviće izdavačka kuća Pengvin pres u SAD, a biće prevedena na 12 jezika za globalno tržište.

Izdavač Danijel Banjard opisao je knjigu kao „izuzetno dirljivu, prelepo napisanu i izvanredno iskrenu“, navodi se u saopštenju. „Iako ove stranice sadrže mnoga otkrića koja će privući veliku pažnju, čitaoci će u njoj pronaći, po prvi put ali i za sva vremena, dostojnu počast voljenoj ženi koja je bila princeza Dajana“, rekao je Banjard.

Spenser je odrastao sa tri starije sestre: lejdi Sarom Makorkodol, lejdi Džejn Felous i lejdi Dajanom Spenser, koja će kasnije postati Dajana, princeza od Velsa.

Autor je ranije otvoreno govorio o tome kako su on i Dajana prošli kroz težak period nakon razvoda svojih roditelja. Njehov otac, Džon Spenser, dobio je starateljstvo nad decom nakon razvoda od njihove majke Franses Šand Kid 1969. godine. „Dajana i ja smo imali dve starije sestre koje su bile u internatu, tako da smo nas dvoje bili prepušteni jedno drugom i razgovarao sam sa njom o tome“, rekao je Spenser za britanski list Sandej tajms 2020. godine.

„Naš otac je bio tih i stalan izvor ljubavi, ali naša majka jednostavno nije bila stvorena za materinstvo. Nije bila njena krivica, nije to umela“, dodao je Spenser za taj list. „Dok se pakovala da ode, obećala je Dajani [koja je tada imala pet godina] da će se vratiti da je vidi. Dajana ju je čekala na pragu, ali se ona nikada nije vratila.“

Spenser je stajao za govornicom Vestminsterske opatije i održao čuveni, istorijski i vatreni posmrtni govor nakon njene iznenadne smrti.

Ranije je izjavio za časopis Pipl da ga i dalje proganjaju misli da je mogao učiniti nešto da spase svoju sestru.

„Bio sam besan, nisam bio samo ljut“, rekao je 2017. godine. „Mislio sam] šta sam mogao da uradim. Ali uvek pomislite: 'Bože, voleo bih da sam mogao da je zaštitim.' Bilo je to... jednostavno razarajuće.“

„Oduvek sam se osećao... izuzetno zaštitnički nastrojen prema njoj“, dodao je Čarls tada.