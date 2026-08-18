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Na prvom danu suđenja za ubistvo legendarnog repera Tupaka Šakura tužioci su bivšeg vođu bande Dvejna „Kifija Di“ Dejvisa predstavili kao čoveka koji je iz osvete organizovao napad u kojem je 1996. godine ubijen jedan od najuticajnijih muzičara svih vremena.

Dejvis (63) optužen je za Šakurovo ubistvo, a tužilaštvo tvrdi da, iako nije ispalio smrtonosne hice, upravo je on osmislio i koordinisao napad. Optuženi odbacuje sve navode te se izjasnio da nije kriv. U uvodnom obraćanju poroti zamenik okružnog tužioca Binu Palal istakao je da je motiv bila osveta zbog sukoba u kojem je nekoliko sati pre pucnjave učestvovao Dejvisov nećak Orlando Anderson. – Budimo jasni, Dvejn Dejvis nije povukao obarač. Ali on je isplanirao pucnjavu kao odmazdu zbog prebijanja svog nećaka. I upravo ćete to čuti od samog Dvejna Dejvisa – rekao je Palal.

Ovako je izgledalo ponovljeno suđenje:

1/6 Vidi galeriju Suđenje za ubistvo Tupak Šakura Foto: STEVE MARCUS / AFP / Profimedia

Tužilaštvo se pritom uveliko oslanja na Dejvisove memoare objavljene 2019. godine, kao i na njegove ranije intervjue u kojima je tvrdio da se nalazio u automobilu iz kojeg je otvorena vatra na Šakurovo vozilo. Njegovi advokati uzvraćaju da je reč o fikciji te tvrde kako su delovi knjige izmišljeni radi bolje prodaje. Odbrana ceo slučaj naziva proizvodom „manjkave istrage“ koja traje gotovo tri decenije.

– Koje činjenice imaju nakon 30 godina? – upitao je Dejvisov advokat Majkl Sanft, ističući da niko gotovo tri decenije nije bio uhapšen te da ne postoje verodostojni dokazi koji bi potvrdili optužbe.

Prvi svedok tužilaštva bio je penzionisani policajac Gari Dejl, koji je nakon pucnjave pratio Šakura u vozilu hitne pomoći. Prema njegovom iskazu, teško ranjeni reper odbio je policiji da kaže ko je pucao na njega.

– Mi ćemo to rešiti – navodno je rekao Šakur.

Tužioci su poroti pojasnili da je upravo ćutanje svedoka, karakteristično za svet uličnih bandi devedesetih godina, godinama onemogućavalo rasvetljavanje slučaja.

Tupak Šakur Foto: WG/MPI / Film Stills / Profimedia

Prema optužnici, Dejvis je nakon sukoba između Tupaka i njegovog nećaka Orlanda Andersona odlučio da organizuje osvetu. Navodno je okupio grupu muškaraca, nabavio oružje i organizovao dva automobila koja su se te večeri vozila Las Vegasom. U jednom od njih, belom Kadilaku, nalazili su se Dejvis, Anderson i još dvojica muškaraca.

Tužilaštvo tvrdi da su tokom vožnje ugledali kolonu automobila u kojoj su bili Tupak Šakur i suosnivač diskografske kuće Det rou rekords Merion „Šag“ Najt. Tada su, prema navodima optužbe, okrenuli vozilo, prišli Šakurovom automobilu, a Dejvis je navodno predao pištolj Andersonu, koji je potom zapucao. Pred sudom je svedočila i Ingrid Stoks, koja se te večeri slučajno zatekla u blizini mesta pucnjave. Ispričala je kako se sa prijateljicama vozila Las Vegasom nakon što ih je Šag Najt pozvao da ga slede do jednog noćnog kluba.

Foto: STEVE MARCUS / AFP / Profimedia

– Iza nas je bio automobil koji je pokušavao da nas pretekne. Zaustavile smo se kako bismo zamenile vozača jer nam je njegovo ponašanje bilo sumnjivo. Upravo smo otkopčavale pojaseve kada su odjeknuli pucnji. Nastao je potpuni haos – posvedočila je.

Tupak Šakur imao je samo 25 godina kada je 7. septembra 1996, nakon bokserskog meča Majka Tajsona u Las Vegasu, teško ranjen u pucnjavi iz automobila u pokretu. Preminuo je šest dana kasnije. Istraga je godinama stajala u mestu, a policija je kao glavni razlog navodila izostanak saradnje svedoka.

Novi zamah dobila je tek nakon što je sam Dejvis u knjizi i javnim nastupima počeo da govori o svojoj ulozi u događajima te kobne noći. Suđenje će se nastaviti saslušanjem novih svedoka, istražitelja i stručnjaka, a očekuje se da će tokom postupka biti izneseni brojni novi detalji o jednom od najpoznatijih nerešenih ubistava u istoriji muzike.

(Kurir.rs/Večernji.hr)