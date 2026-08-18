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U jednom vinogradu u Francuskoj pronađeno je delimično spaljeno telo, a policija sumnja da je reč o Sonji Belini, poznatoj francuskoj influenserki koja se danima vodi kao nestala.

Tiktokerka iz Nima nestala je 10. avgusta, a nakon jezivog otkrića u vinogradu tužilaštvo je pokrenulo istragu zbog ubistva.

Kako piše „Ouest-France“, radnik je 12. avgusta pronašao telo između redova vinove loze u južnofrancuskom departmanu Gard. Iako se još čekaju rezultati DNK analize, tužilaštvo sve više veruje da bi pronađeno telo moglo pripadati Sonji.

Istražitelji su na mestu pronalaska u Sen-Žilu, oko 20 kilometara južno od Nima, u potrazi za forenzičkim dokazima. U istragu je uključeno gotovo 40 žandarma.

Foto: TikTok

Bila je poznata TikTok kreatorka

Sonja Belina bila je veoma popularna TikTok kreatorka sa više od 259.000 pratilaca. Objavljivala je uglavnom snimke u formatu lip-sync, dok je na društvenim mrežama često prikazivala svoj luksuzni način života.

Prema navodima medija, sa objavljivanjem sadržaja počela je oko 2020. godine. Njena aktivnost na društvenim mrežama kasnije je postala sve ređa, da bi od 2025. godine gotovo potpuno prestala da objavljuje.

Njena porodica i prijatelji njen privatni život uglavnom su držali podalje od javnosti.

Nakon vesti o njenoj sumnjivoj smrti, na njenim nalozima na društvenim mrežama počele su da se pojavljuju poruke oproštaja.

Sonja bi u septembru napunila 30 godina, a porodica je već bila planirala proslavu njenog rođendana.

Te večeri trebalo je da se sastane sa muškarcem

Još nije poznato kako je 29-godišnja Sonja stradala. Tužilaštvo za sada nije saopštilo detalje o potencijalnim osumnjičenima, niti je poznato šta bi mogao biti motiv zločina.

Njena sestra ispričala je da je Sonja u večeri kada je nestala trebalo da se sastane sa jednom osobom. Kako je Mia rekla za „Midi Libre“, Sonja je i ranije izlazila sa tim muškarcem.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde šta se dogodilo nakon njihovog susreta i kako je Sonja završila u vinogradu.

Foto: TikTok

Porodica na meti jezivih glasina

Dok se porodica suočava sa ogromnim šokom i neizvesnošću, dodatno je izložena neprihvatljivim glasinama i sajber-nasilju.

Na društvenim mrežama pojavile su se, između ostalog, tvrdnje da je Sonja radila kao eskort dama. Porodica je, prema sopstvenim navodima, zbog toga kontaktirala TikTok i zatražila uklanjanje spornih objava.

Dok čekaju konačnu potvrdu identiteta pronađene žrtve i odgovore o okolnostima njene smrti, porodica i prijatelji pokušavaju da se izbore i sa talasom dezinformacija koje su se pojavile na internetu.

(Kurir.rs/Telegraf)