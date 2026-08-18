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Frenk Berd (Frank Beard), dugogodišnji bubnjar legendarnog američkog rok benda "ZZ Top", preminuo je u 77. godini.

Predstavnik legendarnog bubnjara potvrdio je da je Berd preminuo na svom ranču u Ričmondu u Teksasu, okružen članovima porodice.

Samo nedelju dana ranije, ZZ Top je iznenada otkazao nastup u Holivud boulu zbog Berdovih zdravstvenih problema.

Muzičar je i prošle godine, iz sličnih razloga, privremeno morao da se povuče sa turneje.

U izjavi koju je preneo magazin Variety, osnivač grupe "ZZ Top", Bili Gibons, rekao je da su on i basista Elvud Frensis izgubili velikog prijatelja i saradnika, dok je svet ostao bez "jednog od najprirodnije inovativnih bubnjara i velikog, pravog sina Teksasa".

- Njegov prepoznatljivi ritam bio je ključan za to da "ZZ Top" ostane na vrhu. Bend čiji je bio deo šest decenija nastaviće dalje, upravo onako kako je on želeo - naveo je Gibons.

"ZZ Top" je 2004. godine primljen u Rokenrol kuću slavnih. Basista i suosnivač grupe, Dasti Hil, preminuo je 2021. godine.

Iako su najpoznatiji po hitovima iz osamdesetih, obojenim sintisajzerima i tada modernom produkcijom, ZZ Top je u osnovi bio izrazito teksaški hard rok-bluz bend.

Nastali su iz iste psihodelične scene iz koje su potekli Roki Erikson i 13th Floor Elevators, ali su tokom više od pola veka karijere ostali verni korenima, bluzu i rokenrolu, čak i kada su osamdesetih u svoj zvuk uveli elektronske i sintisajzerske elemente.

Iako nije bio jedan od osnivača ZZ Topa, Berd je svirao sa grupom od njenog debija, albuma ZZ Top's First Album iz 1971. godine, pa sve do poslednjeg studijskog izdanja La Futura iz 2012, kao i na dva kasnija koncertna albuma.

Dok su Gibons i Hil bili poznati po svojim dugim bradama, Berd je nosio samo brkove. Gibons se svojevremeno našalio čuvenom rečenicom: "Frenkova brada je na vozačkoj dozvoli."