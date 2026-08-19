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Nakon vesti da je glumica Hejden Panetijer preminula u 36. godini usled srčanog zastoja, javnosti se obratila njena majka Lesli Vogel, iznoseći optužbe na račun partnera sa kojim je glumica provela svoje poslednje trenutke.

Optužbe na račun kontroverznog partnera

Lesli Vogel (70) osudila je Brajana Hikersona (37), osuđivanog kriminalca i partnera preminule glumice, za koga su policijski spisi potvrdili da je prisustvovao njenim poslednjim trenucima.

Pogledajte u galeriji fotografije Hejden Panetijer:

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"Ta osoba u njenom životu koje smo već neko vreme pokušavali da se otarasimo, bio je sa njom u vreme njene smrti, a to je bio Brajan Hikerson. Iza nas je duga istorija toga da je Brajan mnogo puta podilazio Hejden (u njenim lošim navikama), i zato smo njen otac i ja već dugo bili zabrinuti zbog njega," majka je izjavila za NBC News,

Imajući u vidu izazove odrastanja u šou-biznisu, Vogel se osvrnula na sudbinu svoje ćerke: "Mislim da je Hejden bila neverovatno talentovana osoba u toliko oblasti i smatram da mladi ljudi koji odrastaju u industriji zabave - to je borba i veoma izazovna industrija i nije neuobičajeno da, nažalost, pronađu pogrešan put. Smatram da je veoma teško biti veran sebi, i mislim da je Hejden nažalost izgubila svoj put, i volela bih da je bilo drugačije. Volela bih da je ostala verna sebi jer je imala mnogo neverovatnih osobina. Jednostavno osećam da je sa svojim bratom i da su u miru".

Dodala je i da sumnja u okolnosti poziva upućenog hitnoj službi, ističući da vreme kada je prijavljen srčani zastoj "nije tipičan sat u danu za "zabavu", generalno govoreći".

Policijski izveštaj sa mesta tragedije

Prema zapisniku policijske uprave u Grinvilu, Brajan Hikerson i njegov brat Zak zatečeni su u stanu gde je glumica privremeno boravila. Dok je brat pokazivao izražene emocije tokom reanimacije, organ reda je naveo da Hikerson nije pokazivao emocije, nakon čega je nadležnima predao kesu sa lekovima koje je glumica uzimala.

Pogledajte u galeriji fotografije Hejden Panetijer i Vladimira Klička:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Istraga trenutno ide u pravcu sumnje na predoziranje, a zvanični uzrok biće objavljen po završetku svih analiza.

Složeni odnosi u porodici i narušene veze

Hejden je imala kompleksan odnos sa majkom, koja je vodila njenu karijeru još od rane mladosti. U memoarima objavljenim u maju 2026. godine pod nazivom "Ovo sam ja: Obračun", kao i u medijskim istupima, glumica je objasnila da je granica između roditeljstva i posla bila potpuno izbrisana:

"Sve je bio posao. Postala sam osoba od poverenja i asistentkinja i terapeut i rame za plakanje i sve osim njenog deteta".

Prisećajući se trenutka iz perioda snimanja serije "Heroji“ kada je želela prekid poslovne saradnje, otkrila je reakciju svoje majke: "'Ne želim više da radimo zajedno. Samo želim da mi budeš mama". Majka joj je odgovorila: "Duguješ mi".

Nakon ove izjave, Lesli Vogel je javno saopštila da je reč o potezima usmerenim na promociju knjige, dodajući: "Kao što mnogi roditelji dece koja se bave zabavom znaju svi smo previše upoznati sa bolnim posmatranjem samodestruktivnih puteva koje ponekad biraju. Nijedan roditelj se ne nada ovom scenariju - želimo da naša deca budu najbolja od sebe i da žive mirnim, radosnim životom! Nažalost, ovo je van naše kontrole. Ne možete spasiti nekoga ko ne želi da bude spasen".

Foto: kpa Publicity / United Archives / Profimedia

Za razliku od odnosa sa majkom, Hejden je imala bliske veze sa ocem Alanom, koji se oprostio rečima: "Ona je bila neverovatna svetlost i sila prirode koja je donela neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali - i milionima koji su je gledali na ekranu".

Karijera i teške životne borbe

Glumica je ostvarila zapažene uloge u ostvarenjima "Heroji", "Nešvil", "Vrisak" i "Sećanje na Titane". U svojim zapisima iz 2026. godine pisala je o pritiscima industrije, gubitku mlađeg brata Džensena 2023. godine, kao i dugoj borbi protiv zavisnosti i depresije.

Usled pomenutih zdravstvenih izazova, 2018. godine donela je odluku da starateljstvo nad ćerkom Kajom u potpunosti poveri bivšem partneruVladimiru Kličku, vodeći se željom da odrastanje deteta protekne u stabilnom okruženju.

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