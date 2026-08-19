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Nakon razornog potresa koji je pogodio Kolumbiju, muzička zvezda Šakira ponovo je stala uz svoj narod. Pevačica je obišla lokacije koje su pretrpele najveću štetu i najavila dugoročnu podršku kroz projekat obnove obrazovnih ustanova, kako bi se najmlađima omogućio brz povratak u školske klupe.

Nenadana poseta i podrška u obnovi

Kako prenosi agencija AP, Šakira je nenajavljeno stigla u Kibdo, administrativni centar oblasti Čoko, koji je pretrpeo teška oštećenja nakon zetmljotresa jačine 7.4 stepeni po Rihterovoj skali. U ovoj prirodnoj katastrofi stradao je veliki broj građana, hiljade ljudi ostale su bez krova nad glavom, dok je više od 260 školskih objekata pretrpelo veliku štetu.

Pogledajte u galeriji prizore nakon razornog zemljotresa u Kolumbiji:

1/6 Vidi galeriju U razornom zemljotresu koji je u ponedeljak pogodio Kolumbiju ima poginulih, pokazuju prvi podaci koje su počele da objavljuju lokalne vlasti u pogođenim područjima, udaljenim oko 240 kilometara od glavnog grada Bogote. Foto: John BONILLA / AFP / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

U saradnji sa fondacijom Hauarda Bafeta i putem svoje organizacije "Pies Descalzos", pevačica se obavezala da će finansirati obnovu najmanje deset osnovnih škola, kao i lokalnog tehnološkog univerziteta.

Ovom humanitarnom poduhvatu pridružili su se i drugi donatori: fond "FIFA Global Citizen Education" i kompanija "Live Nation" izdvojili su po 500.000 dolara, dok je Razvojna banka CAF opredelila 250.000 dolara. Pevačica je tokom obilaska naglasila da obezbeđivanje uslova za nastavak školovanja dece predstavlja primarni cilj ove akcije.

Višedecenijska posvećenost obrazovanju

Humanitarni angažman kolumbijske umetnice traje još od 1997. godine, kada je osnovala fondaciju "Pies Descalzos" radi pružanja pomoći socijalno ugroženoj deci.

Zvanični izveštaji organizacije pokazuju da je kroz njihove edukativne programe obezbeđeno školovanje za više od 282.000 mladih, realizovane su obuke za preko 13.000 prosvetnih radnika, dok je ostvarena saradnja sa više od 300 državnih škola. Pored toga, fondacija je do sada izgradila ili potpuno obnovila 22 školska objekta širom zemlje.

Pogledajte u galeriji fotografije Šakire:

1/11 Vidi galeriju Šakira Foto: Apu GOMES / AFP / Profimedia, Starbuck/AFF-USA / Shutterstock Editorial / Profimedia

Područje Čokoa već je bilo u fokusu njenog rada. Njena fondacija je još 2004. godine započela projekte u Kibdou, što je rezultiralo otvaranjem osnovne škole 2005. godine, koju godišnje pohađa oko 550 učenika.

Reakcije na krize i dugoročni uticaj

Ovo nije prvi put da muzička zvezda reaguje u trenucima velikih nepogoda. Nakon razornog zemljotresa na Haitiju 2010. godine, njena organizacija pružila je ključnu pomoć u obezbeđivanju privremenih školskih prostora za ugrožene najmlađe stanovnike.

Njen aktuelni angažman u Kolumbiji predstavlja nastavak sistemske podrške. Dok se mnoge porodice suočavaju sa posledicama gubitka domova, ulaganje u rekonstrukciju škola i obrazovni sistem ostaje trajan doprinos oporavku čitave zajednice.

Pogledajte video: Pike javno ponizio Šakiru