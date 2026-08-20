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Salma Hajek i njen suprug Fransoa-Anri Pino postali su baka i deda nakon što su njegov sin Fransoa mlađi i njegova supruga Lara Kozima Henkel fon Donersmark dobili dečaka prošlog meseca.

"Blagosloveni smo što možemo da dočekamo četvrtu živu generaciju Fransoa“, napisala je Salma uz preslatki video, koji je nedavno objavila na Instagramu pa dodala: " ... iako ću ga zvati Pančito. Izgleda da mu se to sviđa".

Presladak nadimak potiče od latinskog imena Pančo, tradicionalnog nadimka koji se odnosi na nekoga po imenu Francisko. "Voilim ga najviše na svetu", poručila je glumica meksičkog porekla koja je bebi izmamila osmeh.

Podsećanja radi, supruga Salme Hajek, Fransoa-Anri Pino, dobio je sina koji nosi njegovo ime, sa bivšom suprugom Dorote Leper, sa kojim ima i ćerku Matildu Pino. Milijarderu je veza sa Lindom Evanđelistom donela nalsednika Ogista Evanđelistu, koga je on priznao za svoje dete tek nakon sudskog procesa. Odbijao je očinstvo, a danas je sa mlađim sinom u sjajnim odnosima.

Ogisten Džejms Evanđelista i Linda Evanđelista Foto: BFA.com / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Takvom razvoju događaja je u velikoj meri doprinela Salma Hajek (59) što je isticala i sama Linda Evanđelista.

Hajek je srušila stereotip o zlim maćehama i veoma je privržena deci svog supruga. Priznala je da je oduvek želela da ima mnogo dece, ali joj to iz medicinskih razloga nije bilo moguće.

Kada se udala za Pinoa 2009. godine, prihvatila je njegovu decu iz prethodnih veza. Često izjavljuje da zvanično ima jedno dete, ali da je u suštini majka četvoro dece koja su potpuno različita i divna.

Salma Hajek Foto: Brent Perniac / ADMedia / Profimedia

Salma Hajek pojavljivala se u javnosti sa Matildom Pino, bila je na maturi Ogista Evanđeliste, a sada je potvrđeno da je veoma bliska i sa Fransoom mlađim koji je najmisteriozniji od sve dece Fransoa-Anrija Pinoa.

Zna se da najstariji sin francuskog milijardera ima 28 godina. Dobio je ime po svom dedi, osnivaču luksuznog konglomerata Kering, ali i po ocu. Oženjen je mladom aristokratkinjom, manekenkom i zvezdom društvenih mreža. Veridbu su objavili u martu nakon godinu dana veze, a ubrzo su se i venčali u krugu porodice.

Novopečena mama Lara objavila je na Instagramu niz fotografija sa sinom, a u seriji slika nalazi se i ona na kojoj su Salma Hajek, njen muž i beba Fransoa.

(Kurir.rs/Žena)

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