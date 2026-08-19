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Otvaranje procesa za jedno od najpoznatijih ubistava u istoriji hip-hop muzike obeleženo je optužbama na račun nekadašnjeg vođe bande Dvejna "Kif D" Dejvisa (63), koga tužilaštvo u Las Vegasu tereti kao glavnog organizatora napada u kojem je 1996. godine život izgubio kultni reper Tupak Šakur.

Iako optuženi nije direktno pucao, optužnica ga tereti da je isplanirao i naredio likvidaciju 25-godišnjeg muzičara iz osvete, jer je Šakur nedugo pre toga učestvovao u tuči sa njegovim nećakom Orlandom Andersonom.

Pogledajte fotografije sa suđenja Dvejnu Dejvisu za ubistvo Tupaka:

1/5 Vidi galeriju Suđenje Dvejnu Kif Di Dejvisu za smrt Tupak Šakura Foto: POOL / Getty images / Profimedia

Priznanja u knjizi kao ključni dokaz

Optužba se u velikoj meri oslanja na Dejvisove javne istupe i autobiografiju objavljenu 2019. godine. U njoj je opisao kako je kritične noći sa mesta suvozača u belom kadilaku dao oružje nećaku Andersonu, koji je potom otvorio paljbu na vozilo u kom se nalazio Šakur.

Sa druge strane, optuženi tvrdi da nije kriv, dok odbrana navodi da su sporni delovi knjige izmišljeni radi bolje prodaje i finansijske dobiti. Dejvisovi pravni zastupnici ističu da je istraga vođena površno, bez čvrstih materijalnih dokaza i uz oslanjanje na nesigurne svedoke.

Svedočenje policajca i poslednje reči muzičara

Prvi svedok tužilaštva bio je Gari Dejl, nekadašnji pripadnik biciklističke patrole u Las Vegasu. Prisećajući se te noći, naveo je da je pre pucnjave zaustavio vozilo u kom su bili Šakur i Suđ Najt zbog nedostatka tablica, da bi ubrzo potom stigao na mesto napada. Primetio je Najta sa povredom glave:

Pogledajte u galeriji fotografije Tupaka Šakura:

1/6 Vidi galeriju Tupak Šakur Foto: Photo12/Columbia Pictures/Eli Reed, Photo 12 / Alamy / Profimedia, WG/MPI / Film Stills / Profimedia, Profimedia

"Krvario je, a kada sam prišao da razgovaram sa njim, bio je uporan u tome da moramo da odemo i pomognemo gospodinu Šakuru", naveo je Dejl.

Bivši policajac je potom pratio ranjenog repera u vozilu hitne pomoći. Kada je pokušao da sazna ko su napadači, Šakur je odbio saradnju:

"Ne, mi ćemo se pobrinuti za to”, navodno je odgovorio Šakur, prema Dejlovim rečima: "Nisam mogao da ga nateram da razgovara sa mnom dalje od toga. To je ponovio nekoliko puta", svedočio je Dejl.

Tupak Šakur Foto: Profimedia

Decenijski zakon ćutanja

Predstavnici optužbe objasnili su pred sudom da je slučaj skoro tri decenije bio bez pomaka zbog strogog zakona ćutanja koji vlada u svetu uličnih bandi i sukoba rivalskih obala, sve dok sam Dejvis u javnosti nije počeo da iznosi pojedinosti o ovom zločinu.

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