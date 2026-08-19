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Brajan Hikerson i njegov brat bili su u stanu u Južnoj Karolini u kom je Hejden Penetijer preminula u nedelju, navodi se u novobjavljenom policijskom izveštaju. Izveštaj policijske uprave Grinvil potvrđuje da su Hikerson i njegov brat Zak bili na mestu događaja kada su hitne službe stigle u iznajmljeni smeštaj u kompleksu Judson Mill Lofts.

Jedan detalj iz izveštaja posebno je privukao pažnju. Policajci su naveli da je Zak bio "vrlo emotivan" dok su radnici hitne pomoći proglašavali Penetijer mrtvom. Brajan, prema izveštaju, nije pokazivao nikakve emocije.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

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Šta piše u policijskom izveštaju

Nakon što je Penetijer proglašena mrtvom, Hikerson je policajcima pokazao "kesicu s lekovima" koje je uzimala u vreme smrti. U izveštaju nije navedeno o kojim je lekovima reč.

Izvori su za TMZ rekli da je u stanu, na dušeku, pronađen Narcan, lek u obliku spreja za nos koji se koristi za poništavanje učinka predoziranja opioidima. Snimak poziva hitnoj službi 911 iz objekta zabeležila je kako dispečer situaciju opisuje kao "srčani zastoj". U zasebnoj evidenciji poziva navedeno je da se radilo o "sumnji na predoziranje".

Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Obdukcija je završena u ponedeljak. Utvrđeno je da "nisu pronađeni znakovi traume koji bi mogli da doprinesu smrti". Kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil saopštila je da se uzrok smrti i dalje istražuje.

Hronologija događaja

Penetijer i Hikerson zajedno su u subotu, 15. avgusta, otputovali iz Los Anđelesa u Južnu Karolinu. Sledećeg dana pronađena je bez svesti u iznajmljenom stanu.

Hejden Penetijer i Brajan Hikerson Foto: MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Radnici hitnih službi pokušali su da je reanimiraju naprednim postupcima održavanja života i kompresijama grudnog koša. Smrt je proglašena u 14.32 po istočnom vremenu.

Imala je 36 godina. U četvrtak bi proslavila 37. rođendan.

Šta se dogodilo tri dana pre njene smrti

Sudski dokumenti pokazuju da je Hikerson nedavno pokušao da izbriše iz evidencije svoje optužbe za krivično delo porodičnog nasilja. Sudija je njegov zahtev odbio samo tri dana pre Penetijer smrti.

Brajan Hikerson i Hejden Penetijer Foto: TheImageDirect.com / The Image Direct / Profimedia

Hikerson je uhapšen u maju 2019. i optužen za krivično delo porodičnog nasilja nad Penetijer. U aprilu 2021. izjasnio se da ne osporava optužbe, te je osuđen na 45 dana zatvora i četiri godine uslovne kazne. Izdata mu je i petogodišnja zabrana prilaska.

Uprkos svemu, njih dvoje ponovo su bili zajedno.

U svojim memoarima "This Is Me: A Reckoning", objavljenima samo tri meseca pre njene smrti, Penetijer je napisala da ju je Hikerson toliko brutalno pretukao da je nedeljama morala da ostaje u kući kako bi povrede skrivala od javnosti.

Foto: Evan Agostini/Invision

Hikersonova reakcija nakon njene smrti

Hikerson se zasad nije javno oglasio.

U ponedeljak je izbrisao svoj Instagram profil nakon što su obožavatelji preplavili njegove objave komentarima u kojima su ga optuživali za odgovornost za njenu smrt. Ponovo je počeo da se širi i snimak starijeg intervjua u kom se Hikerson smeška dok govori o optužbama za porodično nasilje koje su protiv njega podignute. Snimak je izazvao brojne negativne reakcije.

Brajan Hikerson Foto: SplashNews.com / Splash / Profimedia

Protiv njega nije podignuta optužnica niti je optužen za bilo kakvu krivičnu povezanost s njenom smrću. Policijski izveštaj ne sugeriše da je reč o nasilnoj smrti. Obdukcijom takođe nisu pronađeni znakovi traume.

Ipak, detalj koji posebno privlači pažnju jeste činjenica da nije pokazivao emocije dok je njegova osmogodišnja partnerka proglašena mrtvom pred njim, dok se njegov brat pored njega emotivno slomio.

Foto: ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U kojoj je fazi istraga

Kancelarija mrtvozornika okruga Grinvila nastavlja istragu. Zvanični uzrok smrti još nije objavljen. Rezultati toksikoloških analiza, koji bi mogli da potvrde ili isključe mogućnost predoziranja, očekuju se za nekoliko nedelja.

Penetijer se u mesecima pre smrti suočavala s ozbiljnim zdravstvenim problemima, uključujući oštećenje nerava u donjem delu leđa zbog kojeg u jednom trenutku nije mogla da pomera noge. U martu je viđena na štakama na aerodromu LAX.

Foto: LionsShareNews / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Otvoreno je govorila i o svojoj istoriji zavisnosti od opioida i alkohola, kao i o bolnoj odluci da starateljstvo nad ćerkom Kajom, koja danas ima 11 godina, prepusti bivšem vereniku Vladimiru Kličku dok je pokušavala da se oporavi.

Iza sebe je ostavila ćerku Kaju i porodicu koja se još uvek nosi sa smrću njenog mlađeg brata Jensena, koji je 2023. godine preminuo u 28 godini zbog uvećanog srca.

Video: Sahrana Andrije Bajića