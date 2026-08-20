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Vojvotkinja od Saseksa, supruga princa Harija, nije ga tog dana pratila do škotskog imanja Balmoral, poslednjeg počivališta kraljice Elizabete II.

Tom Bauer, autor nove knjige "Izdaja", detaljno opisuje jutro poslednjeg dana kraljice Elizabete II na vlasti, 8. septembra 2022. godine.

Tog jutra, piše autor, Čarls je primio poziv u kojem su ga obavestili da mu je majka teško bolesna, i on je odmah helikopterom odleteo u zamak Balmoral, njenu voljenu rezidenciju u Škotskoj, gde je provela poslednje nedelje svog života, piše Hello.

Kralj Čarls i princ Hari Foto: Steve Parsons, PA Images / Alamy / Profimedia

Pozvao je oba svoja sina, princa Vilijama i princa Harija, da im saopšti vest i savetovao im da odu na aerodrom Nortolt u zapadnom Londonu, gde će ih čekati avion koji će ih odvesti u Škotsku.

Ali, prema rečima autora, Hari i njegova supruga Megan Markl razgovarali su o situaciji u Frogmor Kotidžu u Vindzoru. Takođe je pisao o Čarlsovoj reakciji kada je saznao da vojvotkinja od Saseksa planira da se pridruži svom suprugu i krene na sever.

Tom Bauer piše: "Kada je Čarls čuo da Megan dolazi, pozvao je Harija. 'Bilo je neprihvatljivo", rekao je Čarls.

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kasnije objašnjava zašto je njeno prisustvo bilo "nepoželjno", tvrdeći da je Megan "odbila" kraljičin poziv da poseti Balmoral.

"Pošto je Megan odbila kraljičine pozive u Balmoral tokom svog života, nije bila dobrodošla tamo nakon smrti. Deljenje tuge sa Megan, koja je osramotila monarhiju, bilo je nezamislivo", rekao je Čarls.

"Verovao je da je do svoje smrti njegova majka bila zgrožena Harijevom nelojalnošću. Hari je bio 'ogorčen' ovom reakcijom", tvrdi autor.

"Čarls je okončao njihovu svađu objavom da ni Kejt neće doći, kako Megan ne bi bila meta šale. Još uvek ključajući, Hari je otkrio da je Vilijam, ne želeći više da čeka, naredio avionu da poleti."

Dvorac Balmoral Foto: allan wright / Alamy / Profimedia

Godine 2019. pojavili su se izveštaji da Hari i Megan nisu posetili kraljicu u Balmoralu te godine jer je njihov sin, princ Arči, imao samo četiri meseca. Međutim, to nikada nije potvrđeno.

(Kurir.rs/Mondo)

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