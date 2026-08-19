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Hejden Penetijer nije otkrila delu svojih prijatelja da se pomirila s Brajanom Hikersonom pre svoje iznenadne smrti u 36. godini.

"Ako se Brajan vratio u njen život, držala je to za sebe jer s mnogo prijatelja o tome nije razgovarala. Kad s nekim prođete kroz teške periode i javno o tome govorite, možete da osećate stid ako se toj osobi vratite. Možda nam zato to nije spominjala", rekao je neimenovani izvor za Page Six.

U galeriji pogledajte fotografije Hejden Penetijer:

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Uprkos tome, bivši par je viđen zajedno u javnosti nekoliko meseci pre glumičine smrti. Nagađanja o pomirenju pojavila su se u martu 2026, kada su snimljeni na aerodromu u Los Anđelesu. Hikerson je tada bio uz glumicu koja se kretala pomoću štaka.

Buran odnos i istorija nasilja

Veza para, koja je započela 2018. godine, bila je turbulentna i obeležena raskidima i višestrukim prijavama za porodično nasilje. Hikerson je uhapšen u maju 2019. zbog teškog porodičnog nasilja nakon sukoba u njihovom domu. Mediji su tada izvestili da su na telu Penetijer bili vidljivi tragovi i crvenilo. Hikerson je optužen, a sud mu je odredio zabranu prilaska, ali slučaj je odbačen u septembru 2019. godine.

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Novo hapšenje usledilo je na Dan zaljubljenih 2020. u Vajomingu, takođe zbog navodnog fizičkog napada na glumicu. Hikerson je bio optužen da ju je udario šakom u lice, a pušten je uz kauciju od 5000 dolara.

U septembru iste godine Penetijer je izdejstvovala sudsku zabranu prilaska protiv Hikersona i javno progovorila o zlostavljanju. "Izlazim s istinom o onome šta mi se dogodilo i nadam se da će moja priča osnažiti druge u nasilnim vezama da potraže pomoć kojima je potrebna i zaslužuju je", napisala je tada na Instagramu.

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Dodala je kako je spremna da uradi što je do nje da osigura da taj čovek više nikoga ne povredi i zahvalila se bližnjima koji su joj pomogli da vrati svoj glas i život.

U aprilu 2021. Hikerson je osuđen na 45 dana zatvora nakon što je priznao krivicu po dvema tačkama optužnice za nanošenje povreda. Presuda je uključivala i četiri godine uslovne kazne, pohađanje 52 sata edukacije o porodičnom nasilju, novčanu kaznu od 500 dolara i petogodišnju zabranu prilaska glumici. Zvanično su raskinuli u septembru 2022. godine.

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U maju ove godine Hikerson je javno podelio uznemirujuću priču iz njihove veze i priznao da je bio nasilan. "Postoji priča o tome kad sam bio pijan. Hejden je stajala na drugom kraju sobe, a ja sam imao mobilni telefon u ruci i rekao joj: 'Hejden, dajem ti 10 sekundi da pobegneš što brže možeš pre nego što ga bacim na tebe'", ispričao je.

Okolnosti smrti još se istražuju

Porodica Hejden Penetijer potvrdila je da je glumica preminula u nedelju u Grinvilu u Južnoj Karolini. Imala je 36 godina. Policija i hitna pomoć stigli su na adresu nešto pre 14 sati nakon dojave o ženskoj osobi koja ne reaguje. Nakon pokušaja reanimacije, proglašena je mrtvom na licu mesta.

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Vlasti su u ponedeljak saopštile da policija i kancelarija mrtvozornika okruga Grinvil istražuju njenu smrt. Preliminarni nalazi ne ukazuju na tragove nasilja ili sumnjive okolnosti, a zvaničan uzrok smrti još nije objavljen.

"S dubokom tugom javljamo da je preminula naša voljena Hejden. Bila je neverovatna svetlost i sila prirode koja je donela neizmernu ljubav i radost svima koji su je poznavali, kao i milionima koji su je gledali na ekranima", stoji u saopštenju njenog oca Skipa Penetijera. Otac je zamolio za privatnost dok porodica prolazi kroz "nezamisliv gubitak".

Policijski izvori potvrdili su za TMZ da je u nedelju zabeležena intervencija povezana s Penetijer i da je istraga u toku. Isti medij navodi da je glumica samo dan ranije s Hikersonom doputovala iz Los Anđelesa u Južnu Karolinu.

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