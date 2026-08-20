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Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Kosem sa Ahmedom razgovara o opasnosti koja preti njihovoj porodici Foto: Promo

Sadržaj 35. epizode

Sultan Ahmed poziva sultaniju Safije u palatu kako bi od nje čuo objašnjenje za tajni ulazak u harem i događaje koji su potom usledili. Safije pokušava da opravda svoje postupke, ali Ahmed joj jasno stavlja do znanja da više neće tolerisati ugrožavanje njegovog dvora i porodice. U međuvremenu, Handan je zabrinuta zbog Derviš-paše, koji i dalje ostaje u tamnici.

Safije se susreće sa Murat-pašom koji joj upućuje reči koje je duboko uznemiravaju. S druge strane, dok pokušava da zaštiti svoju porodicu, Kosem se suočava i sa upozorenjima Mahfiruze, koja je optužuje da svojim ambicijama ugrožava budućnost prinčeva. Istovremeno, u odnosu između sultanije Fahrije i Mehmeda Giraja dolazi do novog preokreta.

Sultanija Safije se susreće sa Murat-pašom Foto: Promo

Sultan Ahmed mora da donese odluku o sudbini Derviš-paše, nakon što Numan-aga, uhvaćen u pokušaju bekstva, izjavi da je upravo po Dervišovom nalogu otrovan veliki vezir. Dok dokazi ukazuju na njegovu krivicu, Handan pokušava da ubedi sina da je reč o zamci.

Kosem pokušava da sazna šta se krije iza novih događaja, dok sa Ahmedom razgovara o opasnosti koja preti njihovoj porodici. U međuvremenu, Šahin Giraj ponovo uspeva da izbegne poteru, dok Mehmed Giraj nudi Zulfikaru pomoć u hvatanju brata pod jednim uslovom. Istovremeno, novi Kosemin plan vezan za sultaniju Fahrije počinje da se ostvaruje, dok događaji u palati vode ka još jednom velikom obračunu.

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