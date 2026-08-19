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Američki reper Kanje Vest u oktobru će nastupiti u Sankt Peterburgu, objavljeno je u ponedeljak na Telegram kanalu Gazprom Arene, stadiona na kom bi trebalo da se održe koncerti.

Vestu, poznatom i po nadimku Je, ove godine je otkazano više koncerata i zabranjeni su mu nastupi u nekoliko evropskih zemalja nakon niza antisemitskih izjava, među kojima su pohvale Adolfu Hitleru i korištenje nacističke simbolike.

U galeriji pogledajte fotografije Kanjea Vesta:

1/14 Vidi galeriju Kanje Vest Foto: Profimedia

Izvinjenje zbog izjava

Vest se u januaru izvinio zbog svojih izjava i pripisao ih nedijagnostikovanoj povredi mozga i nelečenom bipolarnom poremećaju.

Ako se održe koncerti, Vest će postati jedna od najvećih međunarodnih muzičkih zvezda koje su posetile Rusiju otkako je ova zemlja ušla u rat s Ukrajinom 2022. godine.

Kanje Vest Foto: Printscreen/Youtube/JustinLaboy

Cene ulaznica i kapacitet stadiona

Cene ulaznica za dva koncerta, zakazana za 10. i 11. oktobra, kreću se od najmanje 9000 rubalja (oko 92 evra) naviše, a najjeftinije ulaznice rasprodate su u roku od sat vremena, objavila je državna novinska agencija TASS.

Najskuplje ulaznice koštaju 160.000 rubalja (oko 1600 evra).

Gazprom Arena je domaći teren fudbalskog kluba Zenit Sankt Peterburg i ima kapacitet od oko 70 000 gledalaca.

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