Kanje Vest zakazao dva koncerta u Rusiji: Ulaznice koštaju i do 1600 evra
Američki reper Kanje Vest u oktobru će nastupiti u Sankt Peterburgu, objavljeno je u ponedeljak na Telegram kanalu Gazprom Arene, stadiona na kom bi trebalo da se održe koncerti.
Vestu, poznatom i po nadimku Je, ove godine je otkazano više koncerata i zabranjeni su mu nastupi u nekoliko evropskih zemalja nakon niza antisemitskih izjava, među kojima su pohvale Adolfu Hitleru i korištenje nacističke simbolike.
U galeriji pogledajte fotografije Kanjea Vesta:
Izvinjenje zbog izjava
Vest se u januaru izvinio zbog svojih izjava i pripisao ih nedijagnostikovanoj povredi mozga i nelečenom bipolarnom poremećaju.
Ako se održe koncerti, Vest će postati jedna od najvećih međunarodnih muzičkih zvezda koje su posetile Rusiju otkako je ova zemlja ušla u rat s Ukrajinom 2022. godine.
Cene ulaznica i kapacitet stadiona
Cene ulaznica za dva koncerta, zakazana za 10. i 11. oktobra, kreću se od najmanje 9000 rubalja (oko 92 evra) naviše, a najjeftinije ulaznice rasprodate su u roku od sat vremena, objavila je državna novinska agencija TASS.
Najskuplje ulaznice koštaju 160.000 rubalja (oko 1600 evra).
Gazprom Arena je domaći teren fudbalskog kluba Zenit Sankt Peterburg i ima kapacitet od oko 70 000 gledalaca.
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