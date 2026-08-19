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Članovi porodice Tupaka Šakura izašli su u utorak iz sudnice u Las Vegasu tokom suđenja Dvejnu "Kefi Di" Dejvisu, nakon što je tužilaštvo prikazalo eksplicitne fotografije s obdukcije. To se dogodilo drugog dana svedočenja na sudu okruga Klark, gde se 63-godišnjem Dejvisu sudi zbog organizovanja pucnjave 7. septembra 1996, u kojoj je ubijen 25-godišnji Šakur.

Svedočenje patološkinje

Tužilaštvo je kao svedokinju pozvalo dr Lisu Gevin, forenzičku patološkinju i mrtvozornicu okruga Klark, kako bi iznela detalje o uzroku smrti. Kada je tužilaštvo pokazalo prvu fotografiju vreće za telo, a zatim i krupne planove Šakurovih smrtonosnih povreda, deo porodice u prvim redovima okrenuo je glavu, dok su drugi ustali i napustili sudnicu.

U galeriji pogledajte fotografije Tupaka Šakura:

1/6 Vidi galeriju Tupak Šakur Foto: Photo12/Columbia Pictures/Eli Reed, Photo 12 / Alamy / Profimedia, WG/MPI / Film Stills / Profimedia, Profimedia

Dr Gavin je objasnila poroti da je Šakur zadobio više prostrelnih rana. Jedan metak probio mu je grudni koš i teško oštetio desno plućno krilo. Hirurzi su u Univerzitetskom medicinskom centru morali da mu uklone to plućno krilo kako bi pokušali da zaustave unutrašnje krvarenje, ali Šakur je umro šest dana kasnije, 13. septembra 1996. Na eksplicitnim snimcima videle su se i cevčice u grudima, te tragovi hirurških zahvata na njegovom telu.

Dejvis je za to vreme mirno sedeo za branilačkim stolom i povremeno se savetovao s advokatima. Optužen je za ubistvo smrtonosnim oružjem, a tužioci tvrde da je zločin počinjen s namerom pomaganja kriminalnoj bandi.

"Čekali smo 30 godina da odtugujemo"

Iako su neki članovi porodice odlučili da ne gledaju potresne fotografije, Šakurov rođak Zajd Akinjela ostao je u sudnici. Ispred suda je novinarima objasnio svoju odluku.

U galeriji pogledajte fotografije sa suđenja za ubistvo Tupaka Šakura:

1/5 Vidi galeriju Suđenje Dvejnu Kif Di Dejvisu za smrt Tupak Šakura Foto: POOL / Getty images / Profimedia

"Osećam da detalji pomažu, pogotovo ljudima koji su mu bili bliski. Meni lično to pomaže u procesu tugovanja. Mislim da smo 30 godina čekali da možemo kako treba da odtugujemo", rekao je Akinjela. "Mnogi ljudi ne mogu da prebole gubitak dok ne shvate šta se tačno dogodilo njihovoj voljenoj osobi i kako se to dogodilo. Zato sam hteo da ostanem i vidim to, radi sopstvenog mira."

Akinjela je priznao da mu je gledanje fotografija bilo izuzetno teško i opisao je da se osećao "u najmanju ruku jako, jako ljuto i vrlo tužno". Članovi porodice vratili su se u sudnicu nakon kratke pauze, a suđenje je nastavljeno svedočenjima drugih svedoka optužbe.

Foto: Profimedia

Optužba za osvetu

Drugi dan suđenja usledio je nakon napetog početka u ponedeljak, kada je porota čula da je do ubistva muzičke zvezde doveo "čin osvete". Tužioci tvrde da je 63-godišnji Dvejn "Kefi D" Dejvis bio "naredbodavac" i "zapovednik na terenu" u kobnoj pucnjavi.

"Sedmog septembra 1996. Tupak Šakur je javno, pred kamerama, učestvovao u ponižavajućem premlaćivanju Orlanda Andersona, nećaka Dvejna Dejvisa", rekao je porotnicima zamenik okružnog tužioca Binu Palal. "Dva i po sata kasnije, Tupak je ubijen. Bio je to čin osvete, pucnjava iz belog kadilaca u pokretu. Da budemo jasni, Dvejn Dejvis nije povukao okidač. Ali on je isplanirao tu pucnjavu kao odmazdu za premlaćivanje nećaka. A neverovatno je da ćete to čuti od samog Dvejna Dejvisa."

Suđenje se nastavlja.

(Kurir.rs/ Index.hr)

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