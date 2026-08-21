veliki preokret koji utiče na sve

veliki preokret koji utiče na sve

Slušaj vest

Uzbudljiva istorijska drama, serija "Sultanija Kosem", emituje se na Kurir televiziji svakog dana od 20.50 časova, kao i u repriznom terminu od 15.00 časova.

Serija donosi priču o Anastasiji, mladoj Grkinji koja je oteta iz svog doma i odvedena u palatu Topkapi, gde će dobiti ime Kosem i postati jedna od najmoćnijih žena u istoriji Osmanskog carstva. Ova spektakularna istorijska saga osvojila je publiku širom sveta zahvaljujući uzbudljivoj priči, vrhunskoj produkciji i nezaboravnim glumačkim ostvarenjima.

Sultanija Safije nije stigla da spasi svoju ćerku Fahrije Foto: Promo

Sadržaj 36. epizode

Sultanija Fahrije je upala u zamku i uhvaćena je, ali njena sudbina još uvek nije poznata. Dok ona pokušava da ostavi prošlost iza sebe i započne novi život, Derviš-paša se suočava sa posledicama svega što je skrivao od sultana i mora da dokaže svoju odanost. U međuvremenu, Kosem dodatno učvršćuje svoje mesto uz Ahmeda, koji joj ukazuje veliko poverenje.

Sultanija Safije ne namerava da čeka ishod. U strahu za Fahrije, zajedno sa Bulbul-agom priprema njen beg, dok istovremeno pokušava da zaštiti svoje interese. Počinje da sprovodi u delo plan za svrgavanje sultana Ahmeda u čemu joj pomaže Nasuh-paša. S druge strane, Halime počinje da sumnja da je odnos Derviša i Handan čvršći nego na prvi pogled i pokušava da sazna da li između njih postoje emocije.

Fahrije želi da započne novi život sa Derviš-pašom Foto: Promo

Kosem saznaje za postojanje tajne riznice sultanije Safije i odlučuje da je pronađe. Istovremeno, sve veća sumnja pada na njene veze sa sultanijom Halime, a Kosem počinje da preduzima mere protiv svih koji bi mogli ugroziti Ahmedov presto.

Dok Fahrije pokušava da ubedi Derviša da joj pomogne da dobije sultanov oproštaj, između njih dolazi do velikog preokreta. Sultanova tetka na teži način saznaje odluku o svojoj sudbini. Mehmed Giraj se, s druge strane, suočava sa bolnim krajem svoje ljubavi prema Fahrije, dok Šahin pokušava da ga ubedi da je vreme da je zaboravi.

Bonus video: