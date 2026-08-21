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Nekoliko sekundi sa promocije filma „Odiseja bilo je sasvim dovoljno da društvene mreže naprave novu viralnu priču. U centru pažnje našli su se Robert Patinson i Zendaja, a razlog je bio jedan njegov pogled koji fanovima nije promakao.

Dok su zajedno predstavljali novi film, Zendaja se pojavila u upečatljivoj zelenoj haljini, a kamera je zabeležila trenutak u kojem je Patinson pogleda i deluje vidno impresionirano njenim izdanjem.

Snimak je ubrzo završio na TikToku i drugim društvenim mrežama, gde su korisnici počeli da ga usporavaju, zumiraju njegov izraz lica i analiziraju svaki detalj. Pojedini su čak tvrdili da je glumac u tom trenutku izgovorio „wow“.

Naravno, nema nikakvih naznaka da između dvoje glumaca postoji bilo šta osim prijateljskog i profesionalnog odnosa, ali internet ni ovoga puta nije propustio priliku da od nekoliko sekundi napravi čitavu malu dramu.

„Betmen protiv Spajdermena“

Pošto je Zendaja godinama u vezi sa Tomom Holandom, koji je publici najpoznatiji kao Spajdermen, fanovima nije trebalo dugo da njegovu filmsku ulogu povežu sa Patinsonovim Betmenom.

„Betmen protiv Spajdermena“, pisali su korisnici, a zatim su krenule i druge šale.

„Spajdermen je aktivirao svoj paukovski osećaj“, „Tom je sve video“, „Robert pokušava da se izbori sa svojim vampirskim instinktima“ i „Nadam se da Spajdermen zna da se bori protiv vampira“, samo su neki od komentara koji su se proširili mrežama.

Poslednja šala, naravno, odnosila se na Patinsonovu čuvenu ulogu vampira Edvarda Kalena u filmskoj sagi „Sumrak“.

„Svi je tako gledamo“

Ipak, najveći broj korisnika nije ozbiljno shvatio spekulacije o navodnoj hemiji između glumaca, već je Patinsonovu reakciju video kao sasvim razumljivu.

„Može li iko da mu zameri? Zendaja izgleda neverovatno“, napisao je jedan korisnik.

„Iskreno, svi je tako gledamo“, dodao je drugi.

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 Video: Zendaja na crvenom tepihu

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Zendeja izgleda zapanjujuće Izvor: Instagram/soft.dayaaa