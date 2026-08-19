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Glumica Anja Mandić leto je iskoristila da nakratko pobegne od poslovnih obaveza i gradskog ritma, a dane odmora provodi kraj mora. Supruga pokojnog glumca Milorada Mandića Mande delić atmosfere sa letovanja podelila je i sa pratiocima na društvenim mrežama.

Na Instagramu je objavila nekoliko fotografija na kojima se vidi kako uživa u suncu i moru, daleko od svakodnevne žurbe.

Anja je pozirala u kupaćem kostimu, potpuno opuštena i bez šminke, pokazavši prirodno izdanje. Pored fotografija sa plaže, podelila je i trenutke iz vode, dok uživa u kupanju.

Pogledajte u galeriji letnje kadrove Anje Mandić:

Anja Mandić uživa na moru Foto: Printscreen/Instagram/anjuta_mandic

„Ostajem ovde dok me ne pronađe septembar“

Ipak, pažnju njenih pratilaca nije privukao samo njen izgled. Uz letnje fotografije glumica je ostavila i ličnu poruku u kojoj je opisala koliko joj je bilo potrebno da se ponovo navikne na gradski tempo.

„Trebalo mi je vreme da shvatim, zasto ne mogu da uhvatim korak sa gradom. Da sam znala, mogla sam da kazem sebi: ‘Ostajem ovde dok me ne pronađe septembar.’ Sad, sve svoje neizdrže, nosim sa sobom. Vi, kako ste?“, napisala je Anja.

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