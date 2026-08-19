Slušaj vest

Prijateljstvo pokojne američke glumice Hejden Panetijer i preduzetnice rođene u Sarajevu i bivše zvezde rijaliti programa "The Real Housewives of Beverly Hills", Sanele Diane Dženkins, godinama je izazivalo radoznalost javnosti. Gotovo tri decenije razlike u godinama nije ih sprečilo da se zbliže, ali se njihov odnos ponovo našao pod lupom javnosti nakon objavljivanja memoara Hejden Panetijer.

Glumica je samo nekoliko meseci pre smrti progovorila o njihovom odnosu, otvoreno priznajući da je i sama bila svesna koliko je to prijateljstvo bilo neobično.

"Diana je bila skoro 30 godina starija od mene i, iako sam oduvek bila zrela za svoje godine, nemoguće je zanemariti tako veliku razliku u godinama", napisala je Hejden Panetijer.

Potresna priča iz memoara pokrenula nagađanja

Hejden je Dianu upoznala kada je imala 19 godina, dok je Dženkins tada bila u kasnim četrdesetim.

"Bilo je to definitivno čudno prijateljstvo, ali kada sam zakoračila u odraslo doba, morala sam sama da shvatim koji mi odnosi odgovaraju, pod sopstvenim uslovima. U tom trenutku činilo mi se da mi Dijana može pružiti sve što mi je potrebno", govorila je Hejden.

Njihovo prijateljstvo ponovo je privuklo pažnju javnosti zbog jednog od najuznemirujućih događaja koje je Panetijer opisala u svojim memoarima. Glumica je tvrdila da ju je, dok je bila veoma mlada, osoba kojoj je verovala odvela na brod, a zatim u sobu u kojoj se nalazio poznati muškarac. Prema njenim rečima, ta osoba ju je fizički smestila u krevet pored njega.

"Fizički me je stavila u krevet pored tog nagog muškarca, koji je bio veoma poznat. Kosa mi se nakostrešila i pobesnela sam. Pomislila sam: 'Ovo se ne dešava'", otkrila je Hejden, koja je uspela da pobegne iz prostorije, ali je i dalje bila zarobljena na brodu.

Hejden Foto: Xavier Collin/Image Press Agency / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Nisam imala gde da se sakrijem. Pobegla sam i skrivala se gde god sam mogla na brodu. Nisam mogla jednostavno da skočim sa broda i otplivam", prisetila se Panetijerova, ali nije otkrila identitet osobe koja ju je, prema njenim tvrdnjama, dovela u tu situaciju.

Upravo zbog toga internetom su počele da kruže spekulacije da je reč o Diani Dženkins. Za takve tvrdnje, međutim, nisu predstavljeni nikakvi dokazi, a Dženkins ih je preko svog predstavnika kategorički odbacila.

"To definitivno nije Diana"

Njen portparol tada je za TMZ poručio da Diana nema nikakve veze sa događajem koji je Panetijer opisala.

"Diana je i ranije morala da se nosi sa lažnim glasinama na internetu i, nažalost, ovo je samo još jedan takav primer. Zato želim da budem potpuno jasan: 'To definitivno nije Diana', poručio je njen predstavnik, najavivši pravne korake protiv onih koji budu tvrdili suprotno.

Sama Hejden objasnila je zašto u memoarima nije imenovala pojedine ljude o kojima je pisala.

"To bi ih prikazalo u veoma lošem svetlu, a uglavnom je reč o ljudima iz moje industrije. To su osobe na koje bih ponovo mogla da naletim", rekla je za The Hollywood Reporter.

Dodala je da su se ti događaji odigrali davno, kao i da je odlučila da ne navodi imena kako bi sebe i svoju kompaniju zaštitila od eventualnih tužbi.

Od ratnog Sarajeva do Beverli Hilsa

Životna priča Sanele Diane Dženkins potpuno je drugačija od holivudskog sveta u kojem se kasnije našla. Rođena je u Sarajevu, a tokom rata u Bosni i Hercegovini napustila je zemlju i kao izbeglica otišla u London.

Tamo je izgradila novi život, zakoračila u poslovni svet i počela da se kreće u društvu brojnih poznatih ličnosti. Široj američkoj javnosti postala je posebno poznata nakon učešća u rijaliti programu "The Real Housewives of Beverly Hills". Pažnju javnosti godinama je privlačila i njena knjiga fotografija "Room 23" iz 2009. godine, u kojoj su se pojavile brojne poznate ličnosti, među kojima su Džordž Kluni, Lindzi Lohan, Amanda Bajns i Hejden Panetijer.

Upravo su se oko te knjige godinama širile različite teorije na internetu. Pojedinci su, bez ikakvih dokaza, tvrdili da je reč o svojevrsnom "katalogu" eskort devojaka i njihovih klijenata, što je Dženkins kategorički odbacivala. Kada su te tvrdnje ponovo dospele u javnost tokom njenog učešća u rijalitiju "The Real Housewives of Beverly Hills", opisala ih je kao napad na svoj karakter. Preduzimala je i pravne korake protiv osoba koje su je povezivale sa trgovinom ljudima i seksualnim iskorišćavanjem.

VIDEO: Glumica progovorila o detaljima zlostavljanja