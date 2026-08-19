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Da je živ, Metju Peri danas bi proslavio 57. rođendan. Glumac koji je za milione gledalaca zauvek ostao Čendler Bing iz serije „Prijatelji“ rođen je 19. avgusta 1969. godine, a iza osmeha, sarkastičnih dosetki i planetarne slave skrivao se život mnogo teži od svega što je publika mogla da nasluti dok ga je gledala na malim ekranima.

Liza Kudrou, Dženifer Aniston, Metju Peri, Kortni Koks Met LeBlank, David Švimer Foto: Image Capital Pictures / Film Stills / Profimedia

Peri je imao gotovo sve ono o čemu je nekada sanjao – slavu, novac, prepoznatljivost i jednu od najvoljenijih televizijskih uloga svih vremena. Ipak, upravo tokom godina najvećeg uspeha vodio je iscrpljujuću borbu sa zavisnošću koja će obeležiti veliki deo njegovog života.

Rođen je u Vilijamstaunu u američkoj saveznoj državi Masačusets. Njegov otac Džon Benet Peri bio je glumac, dok je majka Suzan Lengford radila kao portparolka nekadašnjeg kanadskog premijera Pjera Trudoa. Roditelji su mu se rastali dok je još bio beba, pa je detinjstvo uglavnom proveo sa majkom u Otavi.

Tamo je pohađao školu zajedno sa Džastinom Trudoom, budućim premijerom Kanade, ali gluma u početku nije bila njegova najveća ambicija.

Pogledajte u galeriji kadrove iz serije "Prijatelji":

1/10 Vidi galeriju Serija Prijatelji popularnost je stekla još 1994. godine Foto: Warner / AFP / Profimedia, LANDMARK MEDIA / Alamy / Alamy / Profimedia, Warner / NBC / Hollywood Archive / Profimedia

Pre glume sanjao je tenisku karijeru

Kao dečak bio je izuzetno talentovan za tenis i uspeo je da se probije među najbolje rangirane juniore u Kanadi. Sportu je bio ozbiljno posvećen i dugo je verovao da bi upravo na terenu mogao da izgradi budućnost.

Sve se promenilo kada se kao tinejdžer preselio u Los Anđeles kod oca. Tamo se susreo sa mnogo snažnijom konkurencijom i shvatio da put do profesionalnog tenisa neće izgledati onako kako je zamišljao.

Umesto reketa, sve češće je birao glumu.

Metju Peri Foto: www.alamy.com

Prve uloge dobio je još kao veoma mlad, a krajem osamdesetih pojavio se i u filmu „A Night in the Life of Jimmy Reardon“ sa Riverom Finiksom. Usledili su televizijski projekti „Second Chance“, „Empty Nest“, „Growing Pains“, „Sydney“ i „Home Free“, ali nijedan od njih nije nagovestio razmere slave koja ga je čekala.

A onda je stigla 1994. godina.

Čendler Bing promenio mu je život

Uloga duhovitog i nesigurnog Čendlera Binga u novoj humorističkoj seriji o šestoro prijatelja iz Njujorka potpuno je promenila Perijevu karijeru.

„Prijatelji“ su veoma brzo prerasli okvire običnog sitkoma i postali globalni televizijski fenomen. Dženifer Aniston, Kortni Koks, Lisa Kudrou, Met Leblank, Dejvid Švimer i Metju Peri postali su zvezde čija su imena znali gledaoci širom sveta.

Liza Kudrou, Dženifer Aniston, Metju Peri, Kortni Koks Foto: MIKE NELSON / AFP / Profimedia

Čendler je, zahvaljujući Perijevom karakterističnom načinu izgovaranja replika, sarkazmu i sposobnosti da humorom prikrije nesigurnost, postao jedan od omiljenih junaka serije.

Kada je popularnost „Prijatelja“ dostigla vrhunac, šest glavnih glumaca zajedno je pregovaralo o honorarima, a svaki od njih na kraju je zarađivao milion dolara po epizodi. Peri je za ulogu Čendlera 2002. godine nominovan za Emi za najboljeg glavnog glumca u humorističnoj seriji.

Posebno mesto među pričama iz serije dobila je Čendlerova ljubav sa Monikom Geler. Ono što je počelo kao neočekivana romansa pretvorilo se u jedan od najvažnijih odnosa u „Prijateljima“, a njih dvoje su se venčali, usvojili blizance i u završnici serije napustili stanove koji su tokom deset sezona bili gotovo podjednako važni kao i sami junaci.

Metju Peri i Kortni Koks u seriji Prijatelji Foto: Printscreen YouTube

Kada je u maju 2004. emitovana poslednja epizoda, Metju Peri već je pripadao samom vrhu televizijske industrije.

Ali dok je pred kamerama zasmejavao svet, van seta odvijala se sasvim drugačija priča.

Godine kojih se gotovo nije ni sećao

Problemi sa alkoholom i lekovima na recept pratili su ga upravo tokom perioda najveće popularnosti.

Na lečenje zbog zavisnosti od Vikodina otišao je 1997. godine, a nekoliko godina kasnije ponovo je završio na rehabilitaciji. To, međutim, nije bio kraj njegove borbe.

Metju Peri aukcija stvari Foto: Frederic J. BROWN / AFP / Profimedia

Kada je 2022. objavio autobiografiju „Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing“, prvi put je bez velikih zadrški otkrio koliko je zavisnost zapravo upravljala njegovim životom.

Pisao je o brojnim odlascima na rehabilitaciju, detoksikacijama i decenijama terapije. Naveo je da je na pokušaje da ostane trezan potrošio više miliona dolara, dok je u razgovoru povodom izlaska knjige procenio da je ta suma dostigla oko devet miliona. Govorio je i da je čak 15 puta bio na rehabilitaciji.

Slava za kojom je toliko čeznuo nije rešila probleme za koje je verovao da će nestati kada postane poznat.

- Bio sam onaj lik koji je želeo da bude poznat. Para mi je izlazila na uši, jako sam hteo da budem poznat. Želeo sam pažnju, želeo sam novac i želeo sam najbolje mesto u restoranu - govorio je Peri.

Umalo nije preživeo

Godine zavisnosti ostavile su ozbiljne posledice na njegovo telo.

Dženifer Aniston i Metju Peri Foto: Bei / Shutterstock Editorial / Profimedia

Još 2000. godine hospitalizovan je zbog pankreatitisa, ali najteža zdravstvena kriza dogodila se 2018, kada mu je usled zloupotrebe opioida puklo debelo crevo.

Usledili su meseci u bolnici, koma, brojne operacije i dug oporavak. Peri je kasnije otkrio da su lekari njegovoj porodici davali gotovo nikakve šanse da će preživeti.

- Lekari su mojoj porodici rekli da imam tek dva odsto šanse za život - napisao je u autobiografiji.

Dve nedelje proveo je u komi, oko pet meseci u bolnici, a tokom oporavka mesecima je morao da koristi kolostomsku kesu. U godinama borbe sa posledicama zavisnosti prošao je čak 14 operacija.

Metju Peri Foto: www.alamy.com

Uprkos sopstvenim problemima, želeo je da iskustvo koje je stekao iskoristi kako bi pomogao drugima. Podržavao je drugačiji pristup osobama koje se pred sudom nađu zbog problema sa drogom, a nekadašnji dom u Malibuu jedno vreme pretvorio je u prostor namenjen muškarcima koji pokušavaju da ostanu trezni.

Posle „Prijatelja“ nije nestao sa ekrana

Iako ga nijedna kasnija uloga nije mogla odvojiti od Čendlera Binga, Perijeva karijera nije završena sa „Prijateljima“.

Još tokom snimanja serije pojavljivao se u filmovima sa Salmom Hajek, Krisom Farlijem i Nev Kembel, dok je jedan od većih bioskopskih uspeha ostvario uz Brusa Vilisa u filmu „The Whole Nine Yards“.

Metju Peri preminuo je 28. oktobra 2023. godine Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia

Zapaženu dramsku ulogu dobio je u televizijskom filmu „The Ron Clark Story“, za koji je nominovan za Emi, a tokom narednih godina igrao je u serijama „Studio 60 on the Sunset Strip“, „Mr. Sunshine“, „Go On“, „The Good Wife“, „The Good Fight“ i novoj verziji serije „The Odd Couple“.

Njegove dramske uloge takođe su mu donele priznanja – Televizijska akademija beleži nominacije za „The West Wing“ i „The Ron Clark Story“, pored one koju je dobio za Čendlera.

Nikada se nije oženio

I njegov ljubavni život godinama je privlačio pažnju medija.

Bio je u vezama sa nekoliko poznatih žena, među kojima su bile Džulija Roberts i Lizi Kaplan, ali se nikada nije oženio.

Džulija Roberts i Metju Peri u seriji Prijatelji Foto: Printscreen YouTube

U novembru 2020. verio se sa Moli Harvic, ali je nekoliko meseci kasnije objavljeno da je njihovoj vezi došao kraj.

Iako je često otvoreno govorio o tome da želi brak i porodicu, do kraja života nije stao pred oltar niti je imao decu.

Smrt koja je otvorila brojna pitanja

Metju Peri pronađen je mrtav 28. oktobra 2023. godine u svom domu u Los Anđelesu. Imao je samo 54 godine.

Pogledajte u galeriji kadrove kuće u kojoj je pronađen:

1/6 Vidi galeriju Kuća Metjua Perija u kojoj je pronađen mrtav nakon predoziranja ketaminom Foto: Printscreen YouTube, Michael McNamara/ZenHouse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia, nobyline@backgrid / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, Michael McNamara/ZenHouse / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Njegova smrt prvobitno je proglašena nesrećnim slučajem. Kao glavni uzrok navedeno je akutno dejstvo ketamina, dok su utapanje, bolest koronarnih arterija i dejstvo buprenorfina označeni kao faktori koji su doprineli smrti.

Peri je u to vreme primao terapiju ketaminom zbog depresije, ali količina pronađena u njegovom organizmu pokrenula je pitanje odakle je nabavljao dodatne doze.

Usledila je istraga koja je njegovu smrt pretvorila u mnogo širi krivični slučaj.

Foto: GABRIEL BOUYS / AFP / Profimedia, Patrick T. FALLON / AFP / Profimedia

U avgustu 2024. optuženo je pet osoba, među kojima su bili njegov lični asistent Kenet Ivamasa, dvojica lekara i Džasvin Sanga, prodavačica droge koju su tužioci nazivali „Ketamin kraljicom“. Američko Ministarstvo pravde navelo je da je Ivamasa Periju više puta ubrizgavao ketamin iako nije imao medicinsko obrazovanje.

Poslednja presuda stigla 2026. godine

Sudski epilog slučaja trajao je godinama nakon glumčeve smrti.

Džasvin Sanga, kraljica ketamina Foto: Instagram

Džasvin Sanga osuđena je u aprilu 2026. na 15 godina federalnog zatvora zbog trgovine drogom, uključujući prodaju ketamina koji je doveo do Perijeve smrti.

Poslednji među optuženima pred sudom se našao njegov nekadašnji lični asistent Kenet Ivamasa, koji je priznao da je Periju bez medicinske obuke više puta davao ketamin, uključujući i injekcije na dan njegove smrti.

Foto: Profimedia

U maju 2026. osuđen je na 41 mesec zatvora, uz novčanu kaznu od 10.000 dolara. Njegovim izricanjem kazne okončan je krivični postupak protiv svih pet osoba optuženih u vezi sa Perijevom smrću.

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