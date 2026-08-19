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Kanje Vest objavio je novi muzički spot za pesmu "OK", a iza neobičnih i mračnih vizuela stoji njegova supruga Bjanka Ćensori, koja je režirala video. U spotu se reper prikazuje na stolu u mrtvačnici dok ga lekari seciraju, što je izazvalo brojne reakcije javnosti.

Pesma "OK", u kojoj gostuje Don Toliver, nalazi se na Vestovom novom albumu "Bully: Deluxe". Spot je objavljen u ponedeljak, 17. avgusta, a samo na X-u prikupio je dva miliona pregleda.

Bizarnom scenom prikazao sopstvenu "obdukciju"

U spotu, Kanje leži na medicinskom stolu bez glave, dok lekari izvode zahvat nalik obdukciji. Iz njegovog tela izleće novac, a pored njega stoji njegova odvojena glava. Tokom "operacije" lekari iz tela izvlače različite predmete, među kojima su lopte, lula i zapaljena crvena ruža. Nakon toga jedan od njih počinje da žonglira loptama, a zatim reperu vadi srce i vraća ga na mesto.

Deo obožavatelja smatra da prizori predstavljaju metaforu načina na koji su ga mediji i javnost godinama analizirali, kritikovali i pokušavali da definišu. U jednom trenutku iz fioke za leševe pojavljuje se Don Toliver u svetloplavom odelu, a zatim vraća Vestovu glavu na telo. Neki gledaoci njegovu ulogu tumače kao simbol prijatelja koji reperu pomaže da se "vrati u život".

Spot dodatno naglašavaju neobični detalji, poput lekara koji kleči i moli se pored tela te lutke medicinske sestre koja sedi u prostoriji, smeje se i razgovara na mobilni telefon dok iznad nje lete golubovi.

Povratak u život sa mačevima

Nakon što mu vrate glavu, Kanje se ponovo pojavljuje živ. U sledećoj sceni sedi na stolu u odelu i u rukama drži dva mača. Obožavatelji smatraju da ta scena simbolizuje njegovu borbu sa prošlošću i pokušaj stvaranja novog identiteta. U pozadini se čuje pesma čiji stihovi govore o vraćanju nečega u život i dokazivanju onima koji su ga otpisali.

Podeljene reakcije na spot

Spot je odmah izazvao rasprave na društvenim mrežama. Deo obožavatelja pohvalio je vizuelni stil i hrabrost kojom Vest ponovo eksperimentiše.

Pogledajte u galeriji fotografije Bjanke Ćensori i Kanjea Vesta:

1/7 Vidi galeriju Kanje Vest i Bjanka Ćensori Foto: printscreen/Instagram/KanyeWest, BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia, ShotbyNYP / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

"Kreativni smer ovih spotova u poslednje vreme je genijalan", "Ovo je čisti Je. Vizija, izvedba, odbijanje igranja na sigurno. Niko drugi trenutno ne radi ovako hrabre i upečatljive vizuele. Bjanka je režirala nešto što deluje potpuno originalno i beskompromisno umetnički. Svaka čast", "Nemam pojma kako funkcionišu nominacije za najbolji spot godine, ali ovaj i "Father", iskreno, bilo koji od njih zaslužuje tu nagradu", neki su od pozitivnih komentara.

Ipak, nisu svi bili impresionirani. Deo komentatora smatra da spot nema jasnu poruku i da se oslanja samo na šokantne prizore.

"Realno, samo gomila nasumičnih sr**a", "Znate, možete joj jednostavno dati novac bez da se pretvarate da je nekakva rediteljka. To je uvreda za prave kreativce širom sveta", "Neću da lažem, ovo je baš loše. Nedostaje nam stari Kanje", neke su od reakcija u nizu.

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