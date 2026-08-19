En Hatavej na crvenom tepihu u svetloplavom topu i farmerkama tokom trudnoće

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En Hatavej duhovito je odgovorila na pitanje o polu svog trećeg deteta tokom dodele Diznijevih nagrada. Glumica, koja sa suprugom Adamom Šulmanom već ima dva sina, primala je priznanje kada je iz publike stiglo pitanje koje ju je nasmejalo, a njena reakcija oduševila je okupljene.

"Samo budite strpljivi"

Hatavej je u Los Anđelesu primila nagradu "Disney Legend" na događaju D23. Dok je bila na bini, neko je iz publike dobacio: "Da li je dečak ili devojčica?"

U galeriji pogledajte stajling En Hatavej koji je izazvao kontroverze:

1/5 Vidi galeriju En Hatavej na crvenom tepihu u svetloplavom topu i farmerkama tokom trudnoće Foto: Image Press Agency / Sipa USA / Profimedia, Image Press Agency / Avalon / Profimedia

Glumica, majka desetogodišnjeg Džonatana i šestogodišnjeg Džeka, nije dugo razmišljala. "O, samo budite strpljivi", odgovorila je kroz smeh. Nakon što je publika reagovala aplauzom i smehom, pomazila je trudnički stomak i dodala: "Saznaćete za otprilike pet minuta."

Time je nagovestila da bi termin porođaja mogao da bude vrlo blizu. Hatavej je i ranije rekla da pol deteta ne planira da otkriva pre rođenja.

Foto: Jesse Grant / Getty images / Profimedia

O trudnoći

Glumica je trudnoću opisala kao posebno iskustvo, a u emisiji "Jimmy Kimmel Live" rekla je da joj je čitav period "zaista predivan". Dodala je da se njeni sinovi raduju dolasku novog člana porodice, a na pitanje kako usklađuje trudnoću s intenzivnim poslovnim periodom u kom izlazi nekoliko njenih filmova, odgovorila je da pokušava da uživa u svakom trenutku.

Ipak, trudnoća je privukla i deo neželjenih komentara na internetu. Nakon premijere filma "The End of Oak Street", pojedini korisnici interneta tvrdili su da je njen trudnički stomak lažan.

En Hatavej na promociji filma Đavo nosi Pradu 2 Foto: Christopher Peterson / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Jedan korisnik platforme X napisao je da stomak izgleda "kao da je naručen s Amazona", dok su drugi tvrdili da trudnoća deluje neobično jer se ugojila samo u predelu stomaka. Hatavej na takve komentare nije ulazila u rasprave, nego je na Instagramu kratko odgovorila: "Lažna kosa, pravi stomak."

"Ne morate da izgubite sebe kad postanete majka"

Hatavej je ranije govorila o tome kako joj je majčinstvo promenilo život, ali i naglašavala da žene nakon rođenja deteta ne bi trebale da zaborave na sebe.

En hatavej pokazala trudnički stomak Foto: Instagram

Majčinstvo je opisala kao "zabavnu i haotičnu avanturu" i "predivnu pesmu koja traje". U razgovoru za portal theSkimm poručila je da dolazak deteta ne znači da osoba mora da izgubi svoj identitet. "Ne morate da predate ličnu kartu samo zato što ste dobili dete", rekla je, prenosi Index.hr.

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