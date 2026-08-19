Slušaj vest

Smrt Hejden Panetijer, nekadašnje dečje zvezde koja je svetsku slavu stekla u serijama „Heroji“ i „Nešvil“, ponovo je otvorila priču o mračnoj strani njenog odrastanja u Holivudu. Samo nekoliko dana pre nego što bi napunila 37 godina, glumica je pronađena bez znakova života, a sada se društvenim mrežama ponovo deli intervju u kojem je otkrila da su joj još kao tinejdžerki davali tablete kako bi lakše izdržala promotivne obaveze.

Foto: Janet Mayer / Shutterstock Editorial / Profimedia

Panetijer je preminula 16. avgusta u Grinvilu, u Južnoj Karolini. Imala je 36 godina. Policija je saopštila da je pronađena bez svesti i da su lekari pokušali da je reanimiraju, ali bez uspeha. Zvaničan uzrok smrti još nije utvrđen, dok nadležni navode da nema znakova povreda niti indicija da je reč o nasilnoj smrti.

Dok se čekaju rezultati dodatnih analiza, javnost se vraća njenim ranijim ispovestima o zavisnosti, pritiscima kojima je bila izložena još kao veoma mlada i godinama u kojima je, kako je sama govorila, pokušavala da pronađe izlaz iz problema koji su počeli mnogo pre nego što je iko mogao da ih primeti.

Foto: AdMedia/Starface / imago stock&people / Profimedia

Sa 16 godina dobila je prvu „pilulu za sreću“

Posebnu pažnju privukao je njen intervju iz 2022. godine u emisiji „Red Table Talk“. Hejden je tada ispričala da joj je osoba iz profesionalnog okruženja, dok je još bila tinejdžerka, davala tablete pre javnih nastupa i intervjua.

Glumica je verovala da je reč o nečemu sličnom Aderalu, leku koji se koristi u terapiji ADHD-a, a dodatno neobično bilo joj je to što su tablete, prema njenim rečima, nabavljane u Meksiku.

„Trebalo je da me učine poletnom tokom intervjua“, ispričala je.

Foto: Joe Lederer/20th Century Fox / Hollywood Archive / Profimedia

Tada, međutim, nije razmišljala o tome kakve bi posledice takva praksa mogla da ostavi.

„Nisam imala pojma da to nije u redu, niti kakva će mi to vrata otvoriti kada je reč o mojoj zavisnosti“, priznala je.

Tablete su joj davale energiju i činile da se oseća raspoloženije tokom iscrpljujućih promotivnih obaveza. Problem je nastao kada je, kako je sama otkrila, počela da ih traži i onda kada nije morala da stane pred kamere.

Tek kada je neko iz njenog okruženja saznao šta se događa, objasnio joj je koliko je čitava situacija ozbiljna.

Zavisnost je godinama držala u začaranom krugu

Foto: STEPH / Visual / Profimedia

Priča o tabletama bila je samo početak mnogo duže borbe.

Hejden je tokom života otvoreno govorila o problemima sa alkoholom i opioidima, kao i o tome koliko je zavisnost uticala na njeno fizičko i psihičko stanje. U maju ove godine objavila je memoare „This Is Me: A Reckoning“, u kojima je bez ulepšavanja opisala odrastanje pred kamerama, zavisnost, traume, majčinstvo i pokušaje da ponovo izgradi život.

Posebno težak period počeo je nakon što je 2014. dobila ćerku Kaju sa nekadašnjim partnerom, ukrajinskim bokserom Vladimirom Kličkom.