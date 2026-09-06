Zlatna kosa i plave oči zbog kojih je goreo Holivud: Žene su padale u trans kad ga vide, a njegov kraj rasplakao je celu planetu!
Plave oči, zlatna kosa i šarm kojem ni najhladnija ženska srca nisu mogla da odole – Robert Redford nije bio samo holivudski glumac, već oličenje muške elegancije. Na dan kada bi proslavio 90. rođendan, vraćamo se u zlatno doba čoveka za kojim je uzdisala cela planeta, a čiji je odlazak ostavio neizbrisiv trag i veliku prazninu u svetu umetnosti.
Robert Redford rođen je 18. avgusta 1936, a već sa 23 godine debitovao je kao glumac u jednoj brodvejskoj predstavi. Nedugo zatim počeo je da osvaja i veliko platno – zahvaljujući ogromnoj naklonosti publike, nije morao dugo da čeka na nove velike uloge i prilike.
Svetsku slavu i status filmske ikone doneli su mu kultni naslovi kao što su "Svi predsednikovi ljudi", "Žaoka", "Veliki Getsbi", "Moja Afrika", "Buč Kasidi i Sandens Kid", "Sve je izgubljeno" i "Tri Kondorova dana". Tokom višedecenijske karijere ostvario je niz nezaboravnih uloga koje su ga svrstale među najveće zvezde u istoriji Holivuda.
Godine 2018. Redford se poslednji put pojavio na velikom platnu, nakon čega se povukao iz glume. U godinama koje su usledile nakon završetka karijere suočavao se i sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, o kojima je otvoreno govorio.
Slavni glumac preminuo je u snu 16. septembra 2025. godine, u 89. godini života, ostavljajući za sobom neizbrisiv trag u Holivudu i svetskoj kinematografiji, ali i milione ožalošćenih obožavalaca.
Pravi amant za kojim su žene gubile glavu
Iako je slavu stekao zahvaljujući izuzetnom talentu, a njegove uloge i danas se smatraju antologijskim, nema sumnje da je veliku pažnju privlačio i svojim izgledom. Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina očaravao je pravilnim crtama lica, prodornim pogledom i prirodnim šarmom.
Fizička privlačnost, u kombinaciji sa urođenom elegancijom i harizmom, učinila je da za mladim Redfordom uzdišu žene širom planete – bio je jedan od najvećih zavodnika svog vremena.
(Kurir.rs/Žena)
VIDEO: Bred Pit