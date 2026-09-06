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Plave oči, zlatna kosa i šarm kojem ni najhladnija ženska srca nisu mogla da odole – Robert Redford nije bio samo holivudski glumac, već oličenje muške elegancije. Na dan kada bi proslavio 90. rođendan, vraćamo se u zlatno doba čoveka za kojim je uzdisala cela planeta, a čiji je odlazak ostavio neizbrisiv trag i veliku prazninu u svetu umetnosti.

Robert Redford rođen je 18. avgusta 1936, a već sa 23 godine debitovao je kao glumac u jednoj brodvejskoj predstavi. Nedugo zatim počeo je da osvaja i veliko platno – zahvaljujući ogromnoj naklonosti publike, nije morao dugo da čeka na nove velike uloge i prilike.

Robert Redford
Robert Redford Foto: THA / Alamy / Profimedia

Svetsku slavu i status filmske ikone doneli su mu kultni naslovi kao što su "Svi predsednikovi ljudi", "Žaoka", "Veliki Getsbi", "Moja Afrika", "Buč Kasidi i Sandens Kid", "Sve je izgubljeno" i "Tri Kondorova dana". Tokom višedecenijske karijere ostvario je niz nezaboravnih uloga koje su ga svrstale među najveće zvezde u istoriji Holivuda.

Godine 2018. Redford se poslednji put pojavio na velikom platnu, nakon čega se povukao iz glume. U godinama koje su usledile nakon završetka karijere suočavao se i sa ozbiljnim zdravstvenim problemima, o kojima je otvoreno govorio.

Robert Redford u crnom sakou i beloj majici
Robert Redford preminuo je u 90. godini Foto: Profimedia

Slavni glumac preminuo je u snu 16. septembra 2025. godine, u 89. godini života, ostavljajući za sobom neizbrisiv trag u Holivudu i svetskoj kinematografiji, ali i milione ožalošćenih obožavalaca.

Pravi amant za kojim su žene gubile glavu
Iako je slavu stekao zahvaljujući izuzetnom talentu, a njegove uloge i danas se smatraju antologijskim, nema sumnje da je veliku pažnju privlačio i svojim izgledom. Tokom šezdesetih i sedamdesetih godina očaravao je pravilnim crtama lica, prodornim pogledom i prirodnim šarmom.

Robert Redford Foto: Profimedia, IMAGO / imago stock&people / Profimedia, THA / Alamy / Profimedia

Fizička privlačnost, u kombinaciji sa urođenom elegancijom i harizmom, učinila je da za mladim Redfordom uzdišu žene širom planete – bio je jedan od najvećih zavodnika svog vremena.

(Kurir.rs/Žena)

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Bred Pit Izvor: Instagram/drjb.aesthetics