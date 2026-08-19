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Dvojica osumnjičenih uhapšena su zbog brutalnog ubistva TikTok influenserke Sonje Beline (29), čije je golo i delimično spaljeno telo pronađeno u vinogradu u Francuskoj.

Telo mlade influenserke pronašao je poljoprivrednik 12. avgusta u zabačenom delu mesta Sen-Žil, nedaleko od Nima. Jezivo otkriće usledilo je dva dana nakon što je prijavljen njen nestanak.

Sonja je, prema dosadašnjim informacijama, prethodno napustila društvo prijatelja kako bi se sastala sa „tajanstvenim dečkom“. Nakon toga joj se izgubio svaki trag.

Sonja Belina Foto: TikTok

Dvojica muškaraca privedena zbog sumnje da su umešana

Francuska policija sada je privela dvojicu muškaraca koji se dovode u vezu sa zločinom.

Sesil Žensak, javna tužiteljka u Nimu koja vodi istragu, potvrdila je da su osumnjičeni uhapšeni na osnovu dokaza koji ukazuju na njihovu moguću umešanost u događaje.

„Uhapšeni su zbog dokaza koji ukazuju na njihovo učešće u događajima, bilo direktno ili indirektno“, rekla je tužiteljka.

Obojica se trenutno nalaze u policijskom pritvoru u Nimu, gde ih ispituju istražni sudija i policijski inspektori.

Francuske vlasti za sada nisu saopštile njihov identitet, ali se veruje da su obojica sa područja Nima.

Telo pronađeno između redova vinove loze

Istraga je pokrenuta nakon što je farmer u udaljenom delu Sen-Žila pronašao telo mlade žene.

Tužiteljka Žensak otkrila je da je telo bilo ostavljeno između redova vinove loze i da je delimično spaljeno.

„Telo je pronađeno kako leži između redova vinove loze. Delimično je spaljeno, očigledno u pokušaju da se unište dokazi“, navela je ona.

Istražitelji sada pokušavaju da utvrde šta se Sonji dogodilo nakon što je otišla da se sastane sa muškarcem kog je nazivala svojim „tajanstvenim dečkom“, kao i ko je odgovoran za njenu smrt.

Foto: TikTok

Osumnjičenima preti produženi pritvor

Početni policijski pritvor u Francuskoj traje 24 sata, ali u slučajevima najtežih krivičnih dela, uključujući ubistvo, može biti produžen.

Istražitelji će tokom ispitivanja pokušati da utvrde uloge dvojice osumnjičenih i da li su delovali zajedno ili je samo jedan od njih direktno učestvovao u zločinu.

U međuvremenu, istraga o brutalnoj smrti 29-godišnje TikTok influenserke se nastavlja.