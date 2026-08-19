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Kraljica Kamila prvi put je otvoreno govorila o tome koliko joj je bilo teško da u prvim mesecima krije dijagnozu raka svog supruga, kralja Čarlsa.

Britanska kraljica (79) otkrila je da je čuvanje njegove bolesti u tajnosti bilo „teško“, govoreći o tome u razgovoru sa direktorkom britanske humanitarne organizacije Maggie's, Lejdi Laurom Li.

Čarlsu (77) je rak dijagnostikovan početkom 2024. godine, nakon što je prethodnog meseca bio podvrgnut intervenciji zbog uvećane prostate. Bakingemska palata objavila je 5. februara 2024. da je kralju otkriven „oblik raka“, ali vrsta bolesti nikada nije javno saopštena.

Kralj Čarls i kraljica Kamila na Rojal Askotu Foto: Zak Hussein / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Kamila je ispričala da je samo nekoliko dana nakon kraljeve dijagnoze posetila jedan od centara Maggie's, ali da tada nije smela nikome da otkrije kroz šta njena porodica prolazi.

„Sećam se da sam došla u Maggie's neposredno nakon što je kralju postavljena dijagnoza. Tada niko ništa nije mogao da kaže, što je bilo prilično teško“, rekla je Kamila.

Kamila je još u januaru 2024. posetila Maggie's centar u okviru bolnice Royal Free u Londonu, gde je zvanično otvorila novi centar za podršku obolelima od raka. U to vreme Čarls je upravo bio operisan zbog uvećane prostate, a na pitanje kako se oseća, Kamila je odgovorila da se „drži i daje sve od sebe“.

Tokom njihovog razgovora, Lejdi Laura Li podsetila je da je kraljičina poseta centru bila samo nedelju dana pre nego što je Čarlsova dijagnoza postala javna.

Samo sam želela da to kažem

Kamila, koja je predsednica Maggie's od 2008. godine, priznala je da je imala snažnu potrebu da nekome poveri ono što se dešava.

„Samo sam želela da to kažem, ali očigledno nisam mogla“, rekla je.

Kraljica je objasnila i da je Čarls od samog početka imao veoma odlučan stav prema svojoj bolesti.

„Pogledajte mog supruga. Ništa ga nije zaustavilo. Samo je rekao: 'Ovo je moj način. Ja ću se izboriti s tim.'“

Njegov odnos prema bolesti dodatno je promenio i Kamilin pogled na rad organizacije Maggie's i na porodice koje se svakodnevno suočavaju sa rakom.

„To me je još više navelo da shvatim koliko su ova mesta važna“, rekla je kraljica.

Kralj Čarls dugo je skrivao bolest:

1/13 Vidi galeriju kralj Čarls Foto: Alastair Grant / PA Images / Profimedia, Toby Melville/Pool / Shutterstock Editorial / Profimedia, ZUMAPRESS.com / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

Odjednom je bolest postala deo njene porodice

Kamila je priznala da je, pre Čarlsove dijagnoze, o problemima obolelih od raka uglavnom razgovarala sa ljudima izvan svog neposrednog porodičnog kruga.

„Nikada mi se to zapravo nije vratilo kući, a onda vam iznenada dijagnostikuju bolest suprugu i pomislite: 'Bože.' Godinama sam razgovarala sa svim tim ljudima, a sada sam ja ta koja ima nekoga bliskog ko je bolestan i mora da pomogne svom suprugu i pokuša da razume sve kroz šta prolazi“, ispričala je.

Kraljica je rekla da je neposredno pre nego što je Čarlsova dijagnoza objavljena osećala mnogo dublju povezanost sa porodicama koje je sretala u centrima Maggie's.

„Gledala sam sve ljude koji pate i sve njihove bližnje“, rekla je.

Dodala je da je pokušavala da razgovara sa njima, ali bez zadiranja u njihovu privatnost.

Čarlsovo lečenje ušlo u novu fazu

Čarls je od objavljivanja dijagnoze nastavio sa lečenjem, a Kamila je u nekoliko navrata govorila o njegovom zdravstvenom stanju.

Tokom posete novom centru za lečenje raka u Batu u septembru 2024. godine rekla je da se kralj „veoma dobro“ oseća.

U decembru 2025. godine Čarls je objavio da će njegovo lečenje tokom 2026. godine biti „smanjeno“.

Bakingemska palata je ranije saopštila da je kralj izuzetno dobro reagovao na terapiju i da je njegovo lečenje ušlo u preventivnu fazu. Iako palata nije koristila izraz „remisija“, navela je da će njegovo stanje biti kontinuirano praćeno kako bi se zaštitio njegov dalji oporavak.

Kralj je kasnije, tokom posete Centru za lečenje raka Gaj u Londonu, izneo i redak detalj o svom iskustvu sa terapijom. Razgovarao je sa pacijentom Rejmondom Burgisom, koji je primao hemoterapiju i rekao mu da mu je lečenje ostavilo neprijatan ukus u ustima.

Čarls je tada pokazao da može da razume iskustvo pacijenata iz lične perspektive, ali je do sada uglavnom izbegavao da javno govori o detaljima svoje bolesti i lečenja.