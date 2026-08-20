Slušaj vest

Tokom gostovanja na Sarajevo Film Festivalu, dvostruko nominovana za Oskara glumica Emili Votson govorila je o svom odrastanju u londonskoj organizaciji School of Philosophy and Economic Science, koju su bivši članovi, među kojima je i ona, opisivali kao sektu.

Odrastala u strogoj verskoj zajednici

School of Philosophy and Economic Science je konzervativna organizacija koja promoviše tradicionalne rodne uloge i stroga pravila u vezi sa seksualnošću.

„Delovi tog perioda bili su veoma srećni, a delovi veoma čudni“, rekla je 59-godišnja Votson.

„Mislim da mnogi umetnici u detinjstvu imaju teme koje moraju da prevaziđu. Rođena sam u divnoj porodici, ali sam odrasla u svojevrsnoj verskoj sekti koja je bila veoma stroga.“

Glumica je otkrila da je kao mlada bila veoma posvećena toj zajednici.

„Imala sam snažna osećanja prema tome. Trebalo mi je vremena da pronađem svoj put upravo zbog toga“, objasnila je.

Emili Votson u Sarajevu Foto: Sarajevo Film Festival - Obala Art Centar

Uloga koja joj je promenila život

Iako je već imala iskustva u pozorištu sa Royal Shakespeare Company, Votson je svetsku slavu stekla filmskim debijem u ostvarenju „Kroz talase“ iz 1996. godine, koji joj je doneo i prvu nominaciju za Oskara.

U filmu je igrala Bes Meknil, mladu ženu koja pokušava da se oslobodi represivne verske zajednice nakon što njen suprug doživi tešku nesreću.

Votson je priznala da u početku nije u potpunosti shvatala koliko je njena lična priča slična priči njenog lika.

Kada je ljudima iz organizacije u kojoj je odrasla rekla da će snimati film i objasnila o čemu je reč, njihov odgovor bio je veoma negativan.

„Znala sam da sam bliska s tim likom“, rekla je Votson govoreći o Bes.

„Zanimljiv deo priče je taj što su me, kada sam ljudima u School of Economic Science rekla da ću snimati film i kada su se raspitali o čemu se radi, pozvali na razgovor i jasno mi rekli da to ne smem da uradim. Rekli su mi da idem 'nedostojanstvenim putem'.“

Foto: Lanna Apisukh

Morala je da bira između zajednice i glume

Ta situacija dovela ju je do ključne životne odluke. Morala je da izabere između ostanka u zajednici i nastavka glumačke karijere.

„Bila sam očajna, ali sam istovremeno osećala da mi srce uzleće. Bila je to neverovatna sloboda“, prisetila se.

Votson je rekla da je upravo tada shvatila da mora da veruje svom unutrašnjem osećaju.

„U tom trenutku znala sam da treba da verujem tom osećaju, jer me je moje pravo unutrašnje ja usmerilo na pravi put.“

Glumica je opisala i intenzitet emocija koje je tada doživela, upoređujući ih sa trenutkom kada se čovek iznenada oslobodi nečega što ga je godinama sputavalo.

„Taj osećaj pucanja, kada se dogodi svojevrsna nuklearna eksplozija i izloženost svetlosti i energiji... Sve je to u filmu. To je deo razloga zbog kojeg on funkcioniše, jer sam se osećala kao žica koju su iščupali iz struje.“

Kolega nije znao ništa o njenoj prošlosti

Film je premijerno prikazan na Filmskom festivalu u Kanu 1996. godine, kada je Votson imala 29 godina.

Njena prošlost tada nije bila poznata široj javnosti, a čak ni njen kolega Stelan Skarsgard nije znao za njeno iskustvo sve dok nisu ponovo zajedno glumili, više od dve decenije kasnije, u seriji „Černobil“ 2019. godine.

Kada mu je tada ispričala kroz šta je prošla tokom odrastanja, njegova reakcija bila je, prema njenim rečima, potpuno iskrena.

„Bukvalno je ispljunuo piće od šoka“, rekla je Votson.