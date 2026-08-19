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Bazilska influenserka Marta Keli preminula je u 33. godini, a vest o njenoj smrti objavio je njen suprug Markus Vinisijus.

Njen suprug, sa kojim je bila u vezi 15 godina, oprostio se od nje emotivnom objavom na Instagramu 18. avgusta.

„Pa, ljudi... izgubili smo bitku. I dalje mi je veoma teško da napišem ove reči. Mislim da nijedna rečenica ne bi mogla da objasni razmere bola koji sada osećam“, napisao je Markus.

Marta je na TikToku i Instagramu imala više od 500.000 pratilaca, dok je njen Instagram profil nakon njene smrti u međuvremenu deaktiviran.

Bila je poznata po sadržajima o modi, ali i objavama posvećenim porodičnom životu. Iza sebe je ostavila troje dece.

Marta Olivia Foto: TikTok/martaolivia

„Borila se do poslednjeg trenutka. Borila se svom snagom koju je imala. A svako ko je poznavao Martu znao je kakva je bila: osoba čistog srca, stidljiva, jednostavna, sa svojim jedinstvenim načinom da voli i brine o ljudima oko sebe“, napisao je njen suprug.

Markus se zatim prisetio svoje supruge kao svoje „partnerke u apsolutno svemu“, naglašavajući koliko je bila posvećena njihovoj deci.

„Naša tri deteta imala su privilegiju da imaju majku koja ih je volela na način koji reči nikada neće moći da objasne“, naveo je.

Influenserka Marta Olivia Foto: TikTok/martaolivia

Suprug preminule influenserke napisao je da ga sada čeka najteži period života – da nastavi dalje i sam odgaja njihova tri sina, onako kako bi Marta želela.

„Sada počinje najteža misija mog života: da nastavim dalje i odgajam naša tri dečaka onako kako bi ona želela. Uradiću sve da odrastaju znajući ko je njihova majka bila, koliko ih je volela i koliko će zauvek biti prisutna u svakom delu njihove priče“, napisao je.

Markus je na kraju poručio da će Marta zauvek ostati njegova najveća ljubav.

„Marta je bila, jeste i zauvek će biti moja jedina velika ljubav. Ne znam kako ću naučiti da živim sa ovom čežnjom“

U emotivnoj poruci Markus je priznao da još ne može da zamisli život bez supruge sa kojom je proveo 15 godina.

„Još ne znam kako će izgledati trenutak kada se probudim i shvatim da nisi ovde. Ne znam kako će biti da gledam našu decu, a da ti nisi pored mene. Ne znam kako ću naučiti da živim sa ovom čežnjom“, napisao je neutešni suprug.

Uzrok Martinine smrti u objavi nije naveden.