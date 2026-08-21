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Deca pokojnog glumca Robina Vilijamsa ponovo su aktivirala njegov Instagram profil, 12 godina nakon njegove smrti. Zak (43), Zelda (37) i Kodi (34) objavili su da na njemu žele da dele uspomene na svog oca, koji bi ove godine navršio 75 godina.

Žele da stvore sigurno mesto za uspomene

U zajedničkoj izjavi objavljenoj na profilu, Vilijamsova deca objasnila su zašto su odlučila da ga ponovo aktiviraju.

"U godini u kojoj bi naš tata navršio 75 godina zahvalni smo što nove generacije otkrivaju njegov rad, dok dugogodišnji obožavaoci i dalje slave radost koju je unosio u njihove živote", napisali su.

Dodali su da žele da njegov Instagram bude mesto na kojem će se uspomene na njega deliti sa pažnjom i poštovanjem.

"Kako se tehnologija razvija, želimo da ovo bude sigurno i pouzdano mesto na kojem će priče, fotografije, videosnimci i uspomene autentično, toplo i sa pažnjom odražavati njegovu zaostavštinu."

Zak, Zelda i Kodi poručili su i da na ovaj način žele sa drugima da dele očev "izuzetan život i rad".

"Ovo je naš način da sa svetom podelimo njegov jedinstveni talenat i humor, uključujući trenutke koji su nasmejali nas i mnoge od vas, dok se prisećamo tatinog izuzetnog života i rada. On nas i dalje inspiriše i uveseljava ljude širom sveta", napisali su.

Zelda ranije kritikovala AI sadržaj sa likom svog oca

Njihova objava stigla je gotovo godinu dana nakon što je Zelda Vilijams zamolila obožavaoce da prestanu da joj šalju sadržaj generisan veštačkom inteligencijom u kojem se pojavljuje njen otac, prenosi InStyle.

"Ako samo pokušavate da me isprovocirate, videla sam i mnogo gore stvari, ograničiću vas i nastaviti dalje. Ali molim vas, ako imate imalo pristojnosti, prestanite to da radite njemu, meni, zapravo svima", napisala je prošlog oktobra na Instagram storiju, preneo je Today.

Pogledajte u galeriji fotografije Robina Vilijamsa:

1/6 Vidi galeriju Robin Vilijams Foto: Profimedia

Posebno je kritikovala korišćenje veštačke inteligencije za rekreiranje izgleda i glasa preminulih osoba.

"Gledati kako se zaostavština stvarnih ljudi svodi na 'ovo otprilike izgleda i zvuči kao oni pa je dovoljno dobro', samo zato da bi drugi mogli da štancaju grozan TikTok sadržaj i pretvaraju ih u marionete, izluđuje me", napisala je.

Poslednju objavu na svom Instagram profilu Vilijams je objavio 31. jula 2014, kada je ćerki Zeldi čestitao 25. rođendan.

"#tbt i srećan rođendan gospođici Zeldi Rae Vilijams! Danas puni četvrt veka, ali za mene će uvek biti moja devojčica. Srećan rođendan @zeldawilliams. Volim te!", napisao je uz njihovu zajedničku fotografiju iz prošlosti.

Vilijams je preminuo 11. avgusta 2014. u 63. godini. Zeldu i Kodija dobio je sa bivšom suprugom Maršom Garses Vilijams, a sina Zaka sa bivšom suprugom Valeri Velardi.

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