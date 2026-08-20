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Hejden Panetijer preminula je u 36. godini, a u istragu njene smrti uključen je i policijski inspektor za narkotike, potvrdila je njena majka Lesli Vogel. Zvezda serija "Heroji" i "Nešvil" pronađena je u nedelju bez svesti u svom domu u Grinvilu u Južnoj Karolini. Iako su bolničari pokušali reanimaciju, proglašena je mrtvom na licu mesta.

Vogel je potvrdila da u istrazi učestvuje više agencija i otkrila da su je službenici obavestili kako su, uz lokalne detektive i mrtvozornika okruga Grinvil, uključili i inspektora za narkotike, piše Unilad. Izrazila je zabrinutost zbog okolnosti ćerkine smrti i najavila da će razgovarati sa glavnim istražiteljima kako bi dobila jasniju sliku o tome šta se dogodilo.

Pogledajte fotografije Hejden Panetijer:

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"Pozvan je inspektor za narkotike", potvrdila je Vogel i dodala je da policija proverava lekove i druge supstance pronađene na licu mesta: "Pokušavamo da dođemo do informacija."

Vogel je spomenula i prisustvo Brajana Hikersona, Hejdeninog bivšeg dečka sa kojim je imala buran odnos. On je sa svojim bratom bio u domu kada je stigla hitna pomoć. Prema policijskim izveštajima, Hikerson je policajcima predao torbu sa lekovima za koje je rekao da ih je Panetijer uzimala, ali nazivi tih lekova u javno dostupnim dokumentima nisu objavljeni.

Istraga više agencija

Informacija koju je podelila majka glumice pojavila se nakon vesti da i američka Agencija za suzbijanje droga (DEA) pomaže lokalnim vlastima. DEA proverava poreklo kontrolisanih supstanci pronađenih tokom istrage.

Policija u Grinvilu ranije je objavila da preliminarni pregled nije pokazao znake nasilne smrti niti fizičkih povreda. Ipak, službenici su naglasili da zvanični uzrok i okolnosti smrti neće biti poznati dok ne budu završeni detaljni toksikološki nalazi.

Pogledajte u galeriji fotografije Hejden Penetijer i Vladimira Klička:

1/5 Vidi galeriju Hejden Penetijer i Vladimir Kličko u braku su dobili ćerku Kaju Foto: Norman Scott / Shutterstock Editorial / Profimedia, Ima Kuroda / PictureLux / Profimedia, Jörg Carstensen / AFP / Profimedia

Panetijer je karijeru započela kao dečja glumica, a svetsku slavu stekla je ulogama u filmu "Sećanje na Titane", seriji "Heroji" i franšizi "Vrisak". Poslednjih godina otvoreno je govorila o borbi sa zavisnošću i problemima sa mentalnim zdravljem. Nakon vesti o njenoj smrti, brojni obožavaoci i bivše kolege oprostili su se od nje porukama podrške i sećanja.

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