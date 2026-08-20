Slušaj vest

Princ Hari i Megan Markl navodno su odlučili da se sa decom vrate u Veliku Britaniju, šest godina nakon što su napustili kraljevsku porodicu i novi život započeli u Sjedinjenim Američkim Državama.

Vojvoda i vojvotkinja od Saseksa trebalo bi da stignu u Britaniju krajem avgusta, zajedno sa sedmogodišnjim princom Arčijem i petogodišnjom princezom Lilibet. Njihov povratak neće biti samo prolazan porodični boravak, budući da su deca već upisana u britansku školu i nastavu će započeti u septembru.

Princ Hari i Megan Markl u Australiji Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

Porodica neće živeti na kraljevskom imanju, već u privatnoj kući izvan Londona. Tačna lokacija za sada se drži u tajnosti, kao i detalji o njihovom budućem obezbeđenju.

Kralj Čarls već zna za njihov povratak

Hari je, prema pisanju britanskih medija, o ovoj odluci u nedelju obavestio kralja Čarlsa Trećeg. Vest je preneta i princu Vilijamu i princezi Kejt, ali se Bakingemska palata zasad nije zvanično oglašavala.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia, AP/Chris Jackson

Kralju bi povratak mlađeg sina mogao da pruži priliku da više vremena provodi sa Arčijem i Lilibet, koje je tokom proteklih godina veoma retko viđao. Porodica se prošlog meseca sastala na imanju Hajgrouv u Glosterširu, a taj susret sada se posmatra kao važan korak ka njihovom približavanju.

Ipak, selidba ne znači da se Hari i Megan vraćaju pod okrilje monarhije niti da će ponovo obavljati kraljevske dužnosti. Njihov status ostaje nepromenjen – i dalje će biti privatne osobe koje ne predstavljaju krunu na zvaničnim događajima.

Kuću u Montesitu, u kojoj su živeli nakon odlaska iz Britanije, navodno neće prodavati. Planiraju da zadrže i nekretninu u Portugaliji, gde su tokom leta provodili odmor, pa bi njihov život u budućnosti mogao da bude podeljen između Evrope i Amerike.

Donedavno tvrdio da povratak nije moguć

Najveće iznenađenje predstavlja činjenica da se Hari odlučio na povratak uprkos tome što je godinama govorio da svoju porodicu ne smatra bezbednom u Velikoj Britaniji.

Pogledajte u galeriji poslednje pojavljivanje Harija i Megan na kraljevskim dužnostima:

1/7 Vidi galeriju Ovo je bio poslednji susret dva brata sa suprugama Foto: Pool / Zuma Press / Profimedia, Printscreen Twitter

Spor oko policijske zaštite dugo je bio prepreka njegovom dolasku sa Megan i decom. Princ je tvrdio da su članovi njegove porodice izloženi riziku bez obzira na to što više nisu zaposleni članovi monarhije.

Kada je u maju 2025. izgubio sudsku bitku u vezi sa obezbeđenjem, delovalo je da je mogućnost njihovog povratka zauvek zatvorena.

– U ovom trenutku ne vidim svet u kojem bih suprugu i decu doveo u Veliku Britaniju – rekao je tada Hari.

U intervjuu za Bi-Bi-Si nije skrivao da želi da prekine porodične sukobe koji su godinama punili naslovne strane svetskih medija.

– Bilo je toliko nesuglasica između mene i pojedinih članova moje porodice, ali sam im sada oprostio – rekao je Hari, a zatim otvoreno priznao da priželjkuje pomirenje:

– Voleo bih da se pomirim sa svojom porodicom. Nema smisla više nastavljati borbu, život je dragocen.

Iako je naglasio da je pitanje bezbednosti „oduvek bilo glavna prepreka“, princ je negirao da je od oca zahtevao da utiče na odluke nadležnih institucija.

Pogledajte u galeriji porodične fotografije para:

1/7 Vidi galeriju Arči i Lilibet su deca Megan Markl i princa Harija. Foto: Printscreen/Instagram/meghan

– Nikada nisam tražio od njega da interveniše. Tražio sam da se skloni i dozvoli stručnjacima da rade svoj posao – kazao je.

Život daleko od palate nije prošao bez problema

Hari i Megan su početkom 2020. godine saopštili da se povlače sa mesta starijih članova kraljevske porodice. Odlazak, koji je ubrzo dobio naziv „Megzit“, izazvao je jednu od najvećih kriza britanske monarhije u novijoj istoriji.

Novi život u Kaliforniji pokušali su da izgrade kroz filmske, televizijske i podkast projekte. Sa Netfliksom su potpisali petogodišnji ugovor koji je, prema medijskim navodima, vredeo oko 100 miliona dolara. Iz te saradnje nastalo je nekoliko projekata, uključujući dokumentarnu seriju o njihovom životu i lifestyle emisiju „S ljubavlju, Megan“.

Prošle godine dogovorena je nova višegodišnja saradnja sa ovom platformom, uprkos spekulacijama da Netfliks nije zadovoljan gledanošću svih njihovih sadržaja.

Mnogo kraće trajao je posao sa Spotifajem. Ugovor vredan oko 20 miliona dolara završen je 2023. godine, posle svega 12 objavljenih epizoda podkasta.

Megan Markl, princ Hari Foto: Netflix / BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Hari se u međuvremenu suočavao i sa nizom pravnih sporova. Prošlog meseca izgubio je parnicu protiv izdavača lista „Dejli mejl“, koju je pokrenuo zajedno sa još šestoro tužilaca, među kojima su bili Elton Džon i Dorin Lorens. Oni su kompaniju „Asošiejted njuzpejpers“ optužili za nezakonito prikupljanje privatnih podataka, ali je sud njihove zahteve odbacio.

Novo poglavlje ili još jedan potres na dvoru?

Povratak Harija i Megan mogao bi da bude prvi ozbiljan znak da se višegodišnji jaz između Saseksovih i kraljevske porodice postepeno smanjuje. Odnos princa Harija i kralja Čarlsa navodno se popravlja, ali o pomirenju sa princem Vilijamom još nema ni govora.

Braća se godinama gotovo ne pojavljuju zajedno, a njihovi odnosi dodatno su narušeni posle intervjua koje su Hari i Megan davali nakon odlaska, kao i objavljivanja Harijevih memoara.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dolazak Arčija i Lilibet mogao bi da zbliži porodicu na privatnom nivou, ali ne znači i povratak njihovih roditelja u zvanični kraljevski život. Hari i Megan vraćaju se u Britaniju kao članovi porodice, ali ne i kao predstavnici krune.

Video: Megan Markl pleše tik pred porođaj