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Kada su 2020. godine okrenuli leđa britanskom dvoru, princ Hari i Megan Markl bili su uvereni da ih izvan zidina palate čeka život o kakvom su sanjali. Želeli su slobodu, finansijsku nezavisnost i pravo da sami odlučuju kada će i na koji način izlaziti pred javnost.

Šest godina kasnije vraćaju se u Veliku Britaniju.

Foto: Paul Edwards The Sun / News Licensing / Profimedia

Iako njihov dolazak ne znači da će ponovo postati zaposleni članovi kraljevske porodice, vest da su Arčija i Lilibet već upisali u britansku školu pokrenula je pitanje koje ih prati još od odlaska: da li su Hari i Megan zaista uspeli da izgrade život bez monarhije ili se pokazalo da upravo bez kraljevske porodice njihov uticaj brzo bledi?

Otišli su po slobodu, ali su zarađivali od života na dvoru

Saseksovi su nakon odlaska u Ameriku poručivali da žele da budu finansijski nezavisni. Nisu više mogli da računaju na novac koji su dobijali kao zaposleni članovi monarhije, ali su u Kaliforniju stigli sa titulama, prepoznatljivim imenima i porodičnom pričom za koju je bio zainteresovan čitav svet.

Princ Hari i Megan Markl nisu na dobrom glasu u Holivudu Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ubrzo su potpisali ugovore vredne desetine miliona dolara. Holivud ih je dočekao kao jednu od najtraženijih svetskih porodica, a njihova kompanija „Arčvel prodakšns“ trebalo je da postane ozbiljan igrač u svetu filmova, dokumentaraca i podkasta.

Prvi veliki posao sklopili su sa Netfliksom. Petogodišnji ugovor, prema tadašnjim medijskim procenama vredan čak 100 miliona dolara, predstavljen je kao početak njihove nove poslovne imperije.

Ipak, najveću pažnju nije izazvao neki igrani film, dobrotvorni projekat ili dokumentarac o društveno važnim temama, već serijal „Hari i Megan“, u kojem su ponovo govorili o raskolu sa kraljevskom porodicom.

Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Dok su tvrdili da žele da iza sebe ostave život na dvoru, upravo su detalji iz palate postali njihov najvredniji proizvod. Svaki intervju, dokumentarac i javni nastup privlačio je najveću pažnju onda kada su govorili o kralju Čarlsu, princu Vilijamu, princezi Kejt ili pritiscima koje su navodno trpeli kao članovi monarhije.

Publiku su zanimali kao odbegli princ i njegova supruga. Sve ostalo pokazalo se znatno težim za prodaju.

Milionski ugovor završen posle 12 epizoda

Velika očekivanja pratio je i ugovor sa Spotifajem, vredan oko 20 miliona dolara. Megan je pokrenula podkast „Arhetipovi“, u kojem je sa poznatim ženama razgovarala o stereotipima i položaju žena u društvu.

Princ Hari i Megan Markl Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Iako je u emisiji ugostila brojne slavne ličnosti, saradnja sa Spotifajem završena je 2023. godine, posle samo 12 epizoda. Mediji su tada pisali da Hari i Megan nisu ispunili zacrtane ciljeve kada je reč o količini proizvedenog sadržaja, zbog čega navodno nisu dobili ni pun iznos prvobitno najavljenog ugovora.

Bio je to prvi ozbiljan udarac njihovim planovima da od „Arčvela“ naprave moćnu medijsku kompaniju. Umesto mreže uspešnih podkasta i originalnih formata, iza višegodišnje saradnje ostala je samo jedna sezona Meganine emisije.

Spotifaj je otišao, a Netfliks postao oprezniji

Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Ni saradnja sa Netfliksom nije donela rezultate kakvi su se očekivali posle prvog velikog uspeha. Dokumentarna serija o Hariju i Megan privukla je ogromnu pažnju, ali drugi projekti nisu uspeli da ponove njenu gledanost.

Dokumentarci „Živeti za vođstvo“, „Srce Inviktusa“ i „Polo“ prošli su znatno tiše. Meganina lifestyle emisija „S ljubavlju, Megan“ dobila je nastavak, ali nije postala globalni hit koji bi potvrdio da vojvotkinja može samostalno da izgradi televizijski brend.

Prvobitni ekskluzivni ugovor sa Netfliksom zamenjen je 2025. godine skromnijim višegodišnjim dogovorom. Reč je o takozvanom ugovoru o pravu prvenstva, prema kojem Netfliks može prvi da razmotri njihove projekte i odluči da li želi da ih prihvati. Takva saradnja obično ne donosi iste garancije ni novac kao ekskluzivni ugovor.

Princ Hari i Megan Markl - život u Americi Foto: Printscreen/Instagram/HelloMag

Drugim rečima, vrata im nisu potpuno zatvorena, ali više nemaju blanko poverenje koje su dobili odmah po dolasku u Holivud.

Megan pokušala da napravi sopstvenu imperiju

Dok je Hari bio okrenut memoarima, dobrotvornom radu i sudskim procesima, Megan je pokušavala da izgradi posao zasnovan na svom imenu i životnom stilu.

Najavila je brend „Amerikan rivijera orčard“, ali je projekat dugo pratio niz nejasnoća – od toga šta će tačno prodavati do trenutka kada će proizvodi konačno stići na tržište. Brend je kasnije preimenovan u „As Ever“, a u ponudi su se našli džemovi, med, čajevi, vino i drugi proizvodi namenjeni ljubiteljima luksuznog životnog stila.

Pogledajte u galeriji njihove porodične fotografije:

1/7 Vidi galeriju Arči i Lilibet su deca Megan Markl i princa Harija. Foto: Printscreen/Instagram/meghan

Početno interesovanje bilo je veliko, a pojedini proizvodi brzo su rasprodati. Ipak, i taj posao ostao je vezan za Meganinu televizijsku emisiju i podršku Netfliksa. Njihova poslovna saradnja oko brenda kasnije je završena, pa je Megan nastavila samostalno.

Ni ovaj projekat zasad nije postao poslovna imperija kakva je najavljivana. Umesto novog lifestyle carstva, javnost je dobila male količine proizvoda, promene imena, rasprave o identitetu brenda i neprestano pitanje koliko je čitav posao dugoročno održiv bez globalne pažnje koju Megan i dalje dobija kao vojvotkinja od Saseksa.

Hari najbolje naplatio porodični raskol

Princ Hari i Megan Markl na 70. rođendanu Kris Džener Foto: The Hollywood JR / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Najuspešniji samostalni projekat princa Harija nisu bili filmovi niti humanitarni sadržaji, već memoari „Rezerva“.

Knjiga je objavljena početkom 2023. godine i odmah je postala prodajni hit. Hari je u njoj izneo niz intimnih detalja o odrastanju na dvoru, odnosu sa ocem, sukobima sa Vilijamom i Kejt, braku sa Megan i poslednjim danima kraljice Elizabete Druge.

Prema medijskim navodima, za knjigu je dobio višemilionski avans. Uspeh memoara pokazao je da interesovanje za njega i dalje postoji, ali je istovremeno potvrdio i paradoks njihovog novog života – najviše su zarađivali upravo onda kada su govorili o porodici od koje su želeli da se odvoje.

Što su bili dalje od palate, to su češće morali da se vraćaju pričama iz nje.

Sudski porazi mogli skupo da ga koštaju

Princ Hari i Megan Markl nisu na dobrom glasu u Holivudu Foto: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia

Hari je proteklih godina vodio više sudskih postupaka protiv britanskih medija,ali i protiv odluke o ukidanju automatske policijske zaštite njegovoj porodici.

Neke sporove je dobio, dok su mu drugi doneli ozbiljne poraze i visoke troškove. Prošlog meseca izgubio je parnicu protiv izdavača lista „Dejli mejl“, koju je vodio sa još šestoro tužilaca, među kojima su bili Elton Džon i Dorin Lorens.

Sud je njihove tvrdnje odbacio, a Hari se suočio sa mogućnošću da učestvuje u plaćanju ogromnih sudskih troškova.

Prethodno je izgubio i spor u vezi sa policijskom zaštitom u Velikoj Britaniji. Upravo je bezbednost godinama navodio kao glavni razlog zbog kojeg Megan, Arčija i Lilibet ne dovodi u svoju domovinu.

Foto: Paul Edwards The Sun / News Licensing / Profimedia

– U ovom trenutku ne vidim svet u kojem bih suprugu i decu doveo u Veliku Britaniju – izjavio je u maju 2025. godine.

Samo nešto više od godinu dana kasnije, deca su upisana u britansku školu, a porodica planira preseljenje.

Video: Megan Markl tverkuje pred porođaj