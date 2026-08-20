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Nadležni organi u Južnoj Karolini nastoje da pribave dodatne snimke sa sigurnosnih kamera koji beleže kretanje glumice Hejden Penetijer u stanu u kom je pronađena bez znakova života.

Novi materijali u policijskoj istrazi

U redigovanom izveštaju policije u Grinvilu navodi se da radnik zadužen za bezbednost stambenog kompleksa poseduje video-zapise na kojima su zabeleženi glumica, njen partner Brajan Hikerson i njegov brat Zak.

Pogledajte u galeriji fotografije Hejden Panetijer:

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Službenik obezbeđenja obavestio je policajce na terenu o postojanju snimaka koji prikazuju dolaske i odlaske troje navedenih lica, uz napomenu da će kompletan materijal biti dostavljen kroz dopunski izveštaj. Istražitelji očekuju da će ovi zapisi omogućiti preciznije utvrđivanje vremenskog sleda događaja pre nego što je u nedelju popodne nastupio fatalni srčani zastoj.

Hronologija tragičnog događaja

Saznanja ukazuju na to da je Zak ušao u prostorije i zatekao glumicu u bezsvesnom stanju, dok je njegov brat Brajan u tom trenutku spavao u drugoj prostoriji. Nakon što je pozvao hitnu službu, Zak je probudio brata. Lekarske ekipe započele su reanimaciju po dolasku, ali je smrt zvanično konstatovana u 14:32 časa, nepunih sat vremena od upućenog poziva.

Hejden Panetijer Foto: AdMedia/Starface / imago stock&people / Profimedia

Čekanje na toksikološke nalaze

Predstavnicima policije predata je i torba sa lekovima za koje je navedeno da ih je glumica koristila. U zvaničnom izveštaju nazivi devet različitih medikamenata su redigovani. Prvi obdukcioni nalaz nije pokazao prisustvo fizičkih povreda, te se tačan uzrok smrti očekuje nakon kompletiranja toksikoloških analiza koje su u toku.

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